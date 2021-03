Lanzado inicialmente para PlayStation 4 y Xbox One en octubre del año pasado, ‘Crash Bandicoot 4: It’s About Time’ se presentó como una secuela magistral digna de la épica trilogía que muchos disfrutamos durante la época dorada de la PlayStation One.

Una cuarta entrega que no solo definió las ya conocidas mecánicas de juego de ‘Crash’, sino que apostó por integrar nuevas, aportando una muy interesante rejugabilidad, de los mejores vistos hasta ahora.

Nuestro querido marsupial llegó más alocado que nunca, junto a su inseparable hermana ‘Coco’ y esta vez con la adición de un grupo de cuatro muy carismáticas máscaras; listos para la aventura en contra del maléfico científico, el ‘Doctor Neo Cortex’, su grupo de secuaces y sin olvidar a su ambicioso colega, el ‘Doctor Nefarious Tropy’, maestro del tiempo para los amigos.

‘Crash Bandicoot 4: It’s About Time’ ya se encuentra disponible para PlayStation 5, Xbox Series X y Nintendo Switch.

EN MODO PORTÁTIL

Pero, inicialmente lanzada esta entrega hace casi cinco meses, toca su arribo a las consolas de nueva generación, mediante una actualización más que notoria y a la consola de Nintendo, la Nintendo Switch, versión que toca analizar y que no defrauda cuando de las maravillas de su modo portátil hay que hablar.

Y fue el mismo equipo de desarrollo de Toys for Bob quienes se encargaron de adaptar tan genial título a la consola hibrida, en una versión en la que ‘Lani-Loli’, ‘Akano’, ‘Kupuna-Wa’ e ‘Ika Ika’, las inseparables máscaras cuánticas, brindaran nuevas y alocadas experiencias de juego a las ya acostumbradas con plataformas milimétricamente instaladas, enemigos exactos, rampas y cajas inaccesibles y muchas, pero muchas horas de acción y aventura, al más puro estilo de las plataformas de la vieja escuela.

Claro está, con la genial adaptación al modo portátil en todo su esplendor. Sin ningún tipo de recorte a sus modos de juego, extras y todo lo que nos trajo la aventura original.

NOVEDADES

Dentro de las diferencias más notables entre cada tipo de consola se encuentra en el apartado técnico, pues los cuadros por segundo y las resoluciones de 720p y 1080p serán la única diferencia entre una y otra, siendo principalmente destacable el trabajo realizado en la Nintendo Switch, con un apartado gráfico y diseño de entornos y personajes con un ligero suavizado que nos da la impresión de estar viendo un capítulo de una serie de TV.

Aun así, no pierde en nada el detalle del pelaje de ‘Crash’, las texturas lisas o rugosas de las superficies, los destellos, sombras, iluminación y reflejos en los escenarios; ninguno de ellos se pierde en la Nintendo Switch.

LO MEJOR

Ahora el modo portátil es simplemente genial, ya sabemos que el poder llevar la acción y aventura de este entrañable marsupial a cualquier rincón de la ciudad es un gran valor que no pasa por alto con los títulos de Nintendo, ahora si a esto le sumamos los modos de dos jugadores como pasa el mando, cajas o carrera con punto de control, hacen de este ‘Crash’ uno perfecto para pasar una tarde en casa con los amigos.

CONCLUSIÓN

Un título que necesitaba salir en la Nintendo Switch, la secuela a la trilogía que nadie pidió, pero todos necesitaban. Horas de diversión en búsqueda de completar todos los extras, modos de juego enfocados en diversión y un gracioso, carismático y súper elocuente marsupial que adora saltar sobre cajas de ‘TNT’.

Este análisis fue desarrollado gracias a una copia para Nintendo Switch de ‘Crash Bandicoot 4: It’s About Time’ enviada por Activision.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 5,Xbox Series X, Nintendo Switch

• DESARROLLADORA: Toys for Bob

• GÉNERO: Acción, Plataformas

• DISTRIBUIDOR: Activision

• PUNTAJE: 9

