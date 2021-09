Setiembre ha comenzando, y por lo tanto desde PlayStation han anunciado la lista de títulos que llegarán de forma gratuita al servicio de ‘PlayStation Plus’ este mes.

Detalle extra a esto, se repite el hecho de que dos títulos serán para PlayStation 4, mientras que uno será para PlayStation 5.

Así pues, todos los usuarios suscritos al servicio de ‘PlayStation Plus’ podrán descargar de forma gratuita los siguientes videojuegos entre el 7 de setiembre al 4 de octubre:

‘Overcooked! All You Can Eat’ (PlayStation 5).

(PlayStation 5). ‘Hitman 2’ (PlayStation 4).

(PlayStation 4). ‘Predator Hunting Grounds’ (PlayStation 4).

Detalles aparte, ‘Overcooked! All You Can Eat’ llegará con los primeros dos ‘Overcooked!’, esto además de sus contenidos descargables.

Video análisis de ‘Predator Hunting Grounds’

TE PUEDE INTERESAR