Una nueva sorpresa nos da la compañía francesa Ubisoft con relación al desarrollo de la nueva versión de ‘Prince of Persia: Sands of Time Remake’, y es que ahora Ubisoft Montréal se encargará de este.

Sobre esto, muchos esperaban otro tipo de novedades o incluso una posible fecha de lanzamiento, luego de los contínuos retrasos que ha sufrido el videojuego, pero por lo menos el título no ha sido cancelado ni tampoco se encuentra perdido en un limbo.

El anuncio fue dado mediante la cuenta oficial de ‘Prince of Persia’ en Twitter, en el cual se indica que Ubisoft Montréal toma la posta de Ubisoft Pune y Ubisoft Mumbai, esto para completar el desarrollo del videojuego.

Habrá que esperar más novedades, aunque con estos cambios no sería nada raro que la nueva versión de ‘Prince of Persia: Sands of Time Remake’ llegue no solo a PlayStation 4, Xbox One y PC, sino que también lo veamos en PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

Tráiler de ‘Prince of Persia: Sands of Time Remake’

