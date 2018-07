Ubisoft ha anunciado que, dentro de un mes, los fans podrán ver la competencia entre los dieciséis mejores equipos a nivel mundial de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege , como parte del torneo ' Six Major' que se llevará a cabo del 17 al 19 de agosto en París, Francia .



Después de que los pases diamante se agotaron en cuestión de horas, los fans todavía pueden adquirir los últimos pases de 3 días estándar, los cuales tendrán un precio de 60 euros, mientras que una nueva tanda de boletos ha sido liberada.



El ' Six Major París' es el torneo más grande organizado en Europa para esports de ' Tom Clancy’s Rainbow Six Siege' . Tras una intensa fase de grupos que se realizará del 13 al 15 de agosto, los ocho equipos clasificados se enfrentarán durante la etapa final de la competencia, la cual se llevará a cabo en Expo París , ubicado en Porte de Versailles , sala 4.



Cada fan que asista al evento obtendrá un amuleto conmemorativo y tendrá la oportunidad de participar en actividades exclusivas, en una villa dedicada a ' Tom Clancy’s Rainbow Six Siege' , como también adquirir de manera exclusiva ropa y accesorios del evento, además de acceso exclusivo a nivel mundial de las figuritas de la Six Collection en su segunda fase, tras el exitoso estreno de la primera serie.

Estos elementos estarán disponibles a partir de hoy en cantidades limitadas en un sistema “Click & Collect”, los fans pueden apartar sus productos mediante la siguiente dirección y recogerlos durante el Six Major París , del 17 al 19 de agosto.

El Six Major París también será el marco para anunciar las nuevas actualizaciones para el 'Año Tres' de ' Tom Clancy’s Rainbow Six Siege' y la escena esports para el título. Asegúrate de seguir la competencia a través de la transmisión en vía twitch , para disfrutar de las partidas en vivo y conocer todos los detalles de nuestros próximos anuncios.

Estos son los finalistas y ganadores que estarán en la competencia:



Finalistas de la Temporada 7 de la Pro League

• PENTA Sports (Estados Unidos)

• Millennium (Francia)

• Team Liquid (Brasil)

• FaZe Clan (Brasil)

• Evil Geniuses (Estados Unidos)

• Rogue (Estados Unidos)

• Fnatic (Australia)

• Nora-Rengo (Japón)



Clasificados al Six Major

• I Don’t Know (Estados Unidos)

• OrgLess* (Alemania)

• Ninjas in Pyjamas (Brasil)

• Immortals (Brasil)

• Obey Alliance (Estados Unidos)

• TBC (Asia-Pacífico)



Ganador de la Copa Francesa

• Mock-it (Francia)



Ganador de Dreamhack Valencia

• Por confirmar