Ubisoft presenta el sermón del 'padre Joseph' en nuevo tráiler de 'Far Cry 5' [VIDEO]

Uno de los juegos más esperado de este año es quiza Far Cry 5. Un juego de disparos en primera persona (FPS por sus siglas en inglés) en el que tendremos que hacer frente a una secta religiosa ubicada en las praderas de Montana, Estados Unidos.

Para hacernos una idea de lo que enfrentaremos, la compañía gala ha publicado un nuevo tráiler live action del sermón del 'padre Joseph', uno de los antagonistas principales de la historia.

Podemos apreciar que luego de una persecución en carretera, veremos a un personaje que se dirige hacia una iglesia, lugar en donde el ' Padre Joseph' se encuentra cantando y brindando un sermón a sus feligreses.



No hay que olvidar que 'Far Cry 5' llegará el próximo 27 de marzo de 2018, y lo podremos disfrutar tanto en PS4 como en Xbox One y PC.