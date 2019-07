'Tom Clancy's The Division': La película se estrenará en exclusiva por Netflix

Ubisoft anunció que la adaptación cinematográfica de 'Tom Clancy’s The Division' , protagonizada por los actores nominados a los Premios de la Academia, Jessica Chastain ('The Martian', 'Interstellar', 'The Help' , 'Zero Dark Thirty') y Jake Gyllenhaal ('End of Watch', 'Nightcrawler', 'Southpaw'), ya tiene director, escritor y ahora, un hogar.

El filme, que contará con la dirección de David Leicht ('Deadpool 2', 'Atomic Blonde' y 'Fast & Furious Presents: Hobbs and Shaw') y un guión de Rafe Judkins ('Agents of Shield', 'The Wheel of Time'), será distribuido en exclusiva por Netflix.

Protagonizada por Jessica Chastain y Jake Gyllenhaal, 'The Division' se ambienta en el futuro cercano, en donde un mortal virus se ha propagado a través de billetes contaminados durante el 'Black Friday', matando a millones y diezmando la ciudad de Nueva York. Si la civilización tiene alguna esperanza de reconstruirse a partir del caos, es tarea de 'The Division' –un grupo de civiles altamente entrenados– salvar lo que queda de la sociedad.

Para adentrarte más en la trama de 'The Division' y conocer más sobre la exitosa franquicia de Ubisoft, 'Tom Clancy's The Division 2' está disponible en PS4, Xbox One y PC.