Una de las formas como la compañía japonesa PlayStation mantiene al tanto de todas las novedades a sus seguidores es vía eventos en línea llamados ‘State of Play’.

Por ello, aquí te traemos un resumen de todo lo presentado, con títulos para PlayStation 4 y alguno que otro para PlayStation 5.

‘ HTMAN 3 ′ [PS4/PS5/PC/Xbox One/Xbox One Series]

La próxima entrega del ‘Agente 47′ promete ser la más inmersiva de todas, ya que la desarrolladora IO Interactive anunció que podremos jugar este título de principio a fin con el PlayStation VR gracias a un modo de juego.

‘Braid: Anniversary Edition′ [PS4/PS5]

Otro de los títulos presentados en el State of Play fue ‘Braid′, el cual llegará a PlayStation 4 y PlayStation 5 en una versión remasterizada la cual llevará por título ‘Anniversary Edition′.

‘Crash Bandicoot 4: It’s About Time′ [PS4/Xbox One]

Otro de los títulos presentados fue ‘Crash Bandicoot 4′, videojuego que Toys For Bob está desarrollando y que mostró un avance del mismo. Lo más llamativo a esto, aparte de conocer un poco más acerca de la trama del videojuego será el poder jugar como el clásico villano ‘Dingodile′. Detalles aparte, lo nuevo de Activision no hará uso de microtransacciones. ‘Crash Bandicoot 4: It’s About Time′ saldrá para PlayStation 4 y Xbox One el próximo 2 de octubre.

‘The Pathless′ [PS5/PS4/iOS/PC/tvOS/MacOS]

El nuevo tráiler de este videojuego nos permitió tener la oportunidad de conocer un pocó más acerca de su sistema de exploración, el mundo al que haremos frente y su sistema de combate.

‘Spelunky 2′ [PS4/PC]

Era conocido que la segunda entrega de ‘Spelunky′ se encontraba en desarrollo aunque se desconocía su fecha de lanzamiento, hasta hoy. Y es que durante del State of Play se reveló que ‘Spelunky 2′ llegará a PlayStation 4 y PC el 15 de setiembre.

‘Vader Immortal′ [Oculus Quest/PC/PlayStation 4]

Otro de los títulos que hizo acto de presencia fue ‘Vader Immortal′. Este videojuego, si bien ya se encuentra disponible en PC, ahora ya tiene fecha de lanzamiento para PlayStation 4. Así es, llegará el 25 de agosto y hará uso del PlayStation VR.

‘Godfall′ [PS5/PC]

Una de las principales cartas para el lanzamiento de PlayStation 5 es lo nuevo de Gearbox y Counterplay Games, ‘Godfall′. Es por esto que no pasaron por alto el evento en línea para mostrar una secuencia de juego más extensa a lo ya visto a la fecha.

‘Hood: Outlaws & Legends′ [PS4/PS5/PC/Xbox One/Xbox Series X]

Un nuevo título del Focus Ent. y Sumo Digital en el cual se nos presentará una interesante variante a lo que conocemos de ‘Robin Hood′.

Pero esto no fue todo, ya que además se presentaron otros títulos:

‘ANNO : Mutantionem′ [PS5]

‘Genshin Impact′ [PS4/Nintendo Switch/Android/iOS/PC]

‘Bugsnax′ [PS5/PS4/PC/MacOS]

‘Aeon Must Die′ [Nintendo Switch/PS4/Xbox One/PC]

Revive todo el ‘State of Play’