Cada vez, los rumores, noticias y novedades acerca de la próxima consola de Nintendo son más fuertes. Y es que ahora un nuevo informe de la misma Nintendo indica que la sucesora de la Switch ya se encuentra con estudios asociados, fuera de tener ya una ventana de lanzamiento.

Así es, la nueva consola de la compañía japonesa estaría llegando en algún momento de la segunda mitad de 2024 , tiempo suficiente para que esta llegue a los diversos mercados con un gran stock de equipos y títulos.

Pero esto no termina aquí, ya que además se indica que esta nueva consola también se podrá usar de forma portátil, y tendría una pantalla LCD en lugar de una OLED, esto para reducir costos de producción. Y como plus a esto, tendría una ranura para cartuchos, según indica VGC. Pero la gran pregunta saltá a la palestra, y es que aún no estaría clara su retrocompatibilidad con la Nintendo Switch.

Ahora bien, desde Nintendo no se han pronunciado al respecto, solo en mayo indicaron que su nueva consola no llegaría antes de abril de 2024, por lo que habrá que esperar un poco más para tener todo más claro.

