Desde que la misma Ubisoft presentó ‘The Crew Motorfest’, con su CEO a la cabeza, Yves Guillemot a la cabeza, quedaba claro que el título sería una fiesta, y tras varias horas probándolo, queda claro esto. Y es que gracias a la compalía gala, tuvímos acceso a la fase de prueba cerrada, una en la que se deja en claro que esta entrega es un homenaje a todo lo que es el mundo del motor mientras disfrutamos de exóticos paisajes de Hawái en competencias por tierra, aire y mar.

El título de Ubisoft ofrecerá competencias en diversos tipos de vehículos, los cuales además podrán ser peronalizados.

EL ‘FORZA HORIZON’ DE UBISOFT

Así de simple y salvando las diferencias. Y es que tanto el título de Microsoft como el de Ubisoft son un claro festival motorizado, un universo dedicado a las carreras en un mundo abierto el cual posee una base muy bien cimentada sobre el trabajo de Playground Games, sin tener el grado de profundidad de este pero con ese entretenimiento y diversión muy bien desarrollado.

Y es que al igual que otro título de la casa, me refiero a ‘Riders Republic’, en esta prueba de ‘The Crew Motorfest’, queda claro que otra palabra clave es la ‘libertad’ que se ofrece al gamer para poder personalizarse. Desde el inico, y luego de la presentación, podremos crear a nuestro avatar con una librería repleta de opciones aunque no muy extensa.

A COMPETIR CON LAS ‘PLAYLIST’

Luego de apreciar y disfrutar de la presentación, la cual resume de forma clara, concisa y concreta de lo que el juego ofrece, ya nos ubicamos en el juego mismo con la ‘PlayList’, las cuales son el corazón o eje central de ‘The Crew Motorfest’, ya que desde aquí podremos acceder a las principales pruebas y eventos en los que podremos competir.

Así pues, tendremos acceso a ‘Made in Japan’, el cual es un evento el cual nos transportará a carreras callejeras nocturnas por Japón acompañadas por luces de neón. Otro es ‘Off-Roading Addict’, con carreras en lugares agrestes y todoterreno; ‘MotorSport PlayList’ serán competencias de alto octanaje con vehículos de Fórmula 1; ‘Vintage Garage’, es el hogar de las competencias y hogar de los autos clásicos y ‘Lamborghini’, será un grupo de competencias dedicadas a la marca con diversos autos clásicos.

AMPLIO MUNDO

Por otro lado, y como apuntamos líneas arriba, ‘The Crew Motorfest’ será un videojuego de mundo abierto, por lo que podremos avanzar a nuestro gusto y ritmo. Y es que podremos ‘rodar’ en nuestro vehículo a nuestro gusto y seleccionar la competencias que más nos guste en el momento que deseamos por lo que las ‘PlayList’ se podrán completar en el orden que nosotros deseemos, salvo el hecho de que algunas se desbloquearán cuando se completen ciertos requisitos, como el comprar o tener un vehículo en concreto.

Pero aquí se tiene que dejar en claro algo, y es que superar una carrera no requiere ganar en concreto, ya que incluso solo bastará llegar a la meta para poder desbloquear la próxima. Obviamente, para esto está el selector de dificultad, el cual se adapta de forma correcta a cada gamer.

CONDUCCIÓN

Pasando al manejo de los vehículos, debo decir que ‘The Crew Motorfest’ es un juego ‘arcade’, con mecánicas y reglas de juego simples y concretas y que aprender no será nada difícil. Aquí, los circuitos y autos son los que plantean las carreras y la dificultad de las mismas competencias, fuera de nuestra habilidad al volante. Es cierto, hace falta algo más de profundidad, y no hemos visto daños en los vehículos salvo raspones, con excepción de los Fórmula 1, ya que los neumáticos de estos autos se desgastan por su uso en el asfalto y no por nuestro manejo, y deberemos entrar a ‘boxes’ para cambiarlos.

Detalle aparte, y es que a los vehículos de tierra, se les suman las lanchas y avionetas. En esta versión de prueba probamos las primeras, muy similares en manejo a los autos, incluyendo el uso de turbo. Y en el caso de los vehículos aéreos, estos tienen un toque distintivo que los diferencia de los otros, ya que el conducir estos vehículos es distinto, fuera de que sus competencias eran cruzar anillos en una posición indicada.

Una vez completada cada competencia, y dependiendo nuestra posición podremos mejorar nuestro nivel gracias a un sistema de progresión. Es decir, a más experiencia, mejor nivel. Además, recibiremos dinero para comprar vehículos, comprar piezas para mejorar estos y demás.

A LA ESPERA

Fuera todo esto, y de las ‘PlayList’, el ir de un lugar a otro en nuestro vehículo nos ofrecerá diversos retos y actividades de tipo secundarias, pero que con el paso del tiempo podría quedar del lado del gusto de los gamers. Fuera de esto, este primer apunte a ‘The Crew Motorfest’ deja en claro que lo nuevo de Ubisoft es divertido sobre unas bases muy sólidas, por lo que solo queda esperar al 14 de setiembre cuando llegue a todos los mercados para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y PC.

Agrademos a Ubisoft por habernos seleccionado para el acceso a esta fase de pruebas de ‘The Crew Motorfest’.

Tráiler de ‘The Crew Motorfest’