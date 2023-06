Como es ya sabido, Sony llevará varias de sus exclusividades al mundo de las PC, pero luego de que hayan pasado entre dos a tres años desde que fueron lanzandos en consolas. Un ejempo de esto son las versiones de ‘Horizon Zero Dawn’, ‘Days Gone’, ‘The Last of Us Part I’, entre otros.

Y con relación a esto, desde la compañía japonesa han anunciado un nuevo título en sumarse a las entregas antes mencionadas. Nos referímos a ‘Ratchet & Clank: Rift Apart’. Así es, el título desarrollado por Insomniac Games se sumará al catálogo de Steam y Epic Games.

Esta versión contará con diversas opciones acordes a la plataforma, como reflejos con trazado de rayos, compatibilidad con resoluciones de 21:9, 32:9 y hasta 48:9 para configuraciones de tres monitores, entre otras, y quienes hagan uso del control ‘DualSense’ a su PC podrán vivir una experiencia completa.

‘Ratchet & Clank: Rift Apart’ estará llegando a PC el próximo 26 de julio, y lo podrá encontrar tanto en Steam como en Epic Games.

Tráiler de ‘Ratchet & Clank: Rift Apart’