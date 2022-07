Sin hacer casi ruido pero con muchas locuras y disparates ha llegado por nuestras tierras ‘Rabbids: Party of Legends’, un título desarrollado por Ubisoft Chengdu para hacernos recordar que los conejos de la compañía gala siguen estando más locos que nunca y que gracias a este nuevo ‘Party’ podremos pasarlo a lo grande.

Los cincuenta minijuegos ofrecerán una gran diversión para todos.





¡BWAAAAAAAA!

De esta forma, y con el ya clásico, inesperado y locuaz grito comienza este nuevo videojuego con estos personajes que no han perdido ni una sola pizca de gracias a lo largo de los años, y es que el sacarnos más de una sonrisa o carcajada son todo un arte, ahora con trajes y caracterizaciones basadas en la cultura china, lugar en donde la filial de la compañía gala desarrolló este videojuego. Dicho esto, no tendremos mayores sorpresas en el horizonte con los cincuenta minijuegos para cuatro jugadores, y esto podría ser su mayor problema.

El título cuenta con un modo historia, en el que iremos disfrutando de estos minijuegos y al mismo tiempo se nos irá contando una antigua leyenda china en un mapa el cual sirve de base. Además, y al momento de jugar, iremo obteniendo experiencia gracias a la cual podremos desbloquear minijuegos en el modo ‘Party’ además de nueva apariencias (‘skins’) para nuestros personajes.

Ahora bien, y tras las dos horas de juego del modo ‘Historia’, el cual ofrece un ritmo un tanto irregular, tendremos la posibilidad de poder disfrutar de los minijuegos en el modo ‘Party’, los cuales se plantean como partidas rápidas en tiempos definidos y personalizables. Es por esto que se echa en falta un modo de juego más a todo esto, el cual ofrezca algo más de variedad y no una simple sucesión de minijuegos.

CONTRASTES

Con relación a los minijuegos, podremos encontrar de diversos tipos, como por ejemplo los ‘machacabotones’, habilidad, azar y sin dejar de lado los rítmicos. Aunque hay que ser claros en estos, y es que estos no llegan a ser del todo espectaculares como los del primer ‘Raving Rabbids’. En general, todos están dentro de lo habitual, lo cual resulta muy familiar. El ganador de estas pruebas será, ya sea con varias vidas durante en las diversas pruebas o sumando puntos en estas durante un tiempo específico, quien obtenga el primer lugar.

Detalles aparte, son algunos aspectos con relación al control. Y es que en la versión que hemos desarrollado este análisis (PlayStation), este no es del todo correcto, denotando que bien pudo haber sido pulido un poco más.

COLORES, GRÁFICOS y SONIDO

El apartado visual del título cumple de forma correcta todo lo que ofrece sin ser algo fuera de esta mundo. Los diseños de los personajes son divertidos y se mezclan en genial forma con las raíces culturales del juego, mostrando además unas animaciones muy flexibles. Y con relación al apartado sonoro, este pasa a un segundo plano, ya que sus melodías y canciones no llegan a destacar al igual que sus efectos sonoros. Detalles aparte, el título no llega localizado a nuestro idioma, algo raro por parte de Ubisoft y que hace ya tiempo no se veía.

CONCLUSIÓN

’Rabbids: Party of Legends’ se disfruta y estamos seguros que muchos lo pasaran muy bien, aunque por otro lado no presenta una evolución ni tampoco ofrece nada nuevo. Además, hay escasez de modos de juego y no ayuda que se alargue la vida útil del mismo videojuego. Pero como apunté líneas arriba, si desean pasar una tarde divertida sin mayores pretensiones, los ‘Rabbids’ van por lo seguro.

El análisis de ‘Rabbids: Party of Legends’ fue desarrollado gracias a una copia digital para PlayStation enviada por Ubisoft.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC, Nintendo Switch

• GÉNERO: Arcade, Plataformas

• PUNTAJE: 7.5

Tráiler de lanzamiento de ‘Rabbids: Party of Legends’