Como todos los meses, los usuarios de ‘PlayStation Plus’ tienen acceso a la posibilidad de poder descargar diversos títulos de forma gratuita, y este mes de noviembre no será la excepción. ¡Atención, fanáticos! Desde el próximo cinco de noviembre hasta el 3 de diciembre, estarán disponibles de forma gratuita ‘Nioh’ y ‘Outlast 2’.

Con relación al primero, ‘Nioh’ se puso a la venta a inicios del 2017. Este videojuego de acción nos ubica en el Japón feudal, y además se encuentra basado en cierta forma en la historia de William Adams, quien fue un samurái occidental, con la salvedad de la inclusión de diversos elementos del folclore japonés

El segundo título, ‘Outlast 2’ es un título perteneciente al género del ‘survival horror’, y aunque ya haya pasado la fiesta de ‘Halloween’, este videojuego en primera persona nos hará pasar grandes momentos cuando encarnemos al periodista llamado ‘Blake Langermann’ quien buscará a su esposa luego de un accidente de helicóptero.

Detalles aparte, recordamos que aún pueden descargar ‘The Last of Us Remastered’ y ‘MLB: The Show 19’ hasta el 4 de noviembre.