Nintendo es dueña de distintas franquicias muy importantes como ‘Super Mario’ o ‘Legend of Zelda’ y de otras que aún no alcanzan el reconocimiento debido, a pesar de ser unos juegazos. Uno de ellos es ‘Pikmin′, franquicia nacida en Gamecube y que es reconocida por ser uno de los grandes trabajos del legendario Shigeru Miyamoto. Hoy hablaremos un poco de este lanzamiento y lo que significa para la compañía.

Lo nuevo de Nintendo llega en exclusiva para la Nintendo Switch.

LO PRIMERO

‘Pikmin′, junto a ‘Xenoblade′, son de las franquicias que se encuentran en su totalidad en Nintendo Switch y la intención es palpable: aumentar el reconocimiento de la propiedad gracias a la popularidad de la híbrida. Con ‘Pikmin 4′ ocurre algo particular, ya que ha sido diseñado para ser más amigable, longevo y perfecto para empezar en la franquicia.

De entrada, tenemos una historia muy similar a las de entregas anteriores: estamos en un planeta extraño donde encontraremos diversos enemigos y a los famosos ‘Pikmin′, estos curiosos seres que funcionan a modo de obreros. Los ‘Pikmin′ nos ayudarán en la búsqueda de nuestra tripulación y en la reparación de nuestra nave. ‘Pikmin 4′ mantiene la estrategia pero esta vez se han añadido cambios para beneficio del jugador.

VARIANTES

Por ejemplo, se ha eliminado el límite de días que tenemos para completar las misiones principales, lo que es un cambio notable a la hora de afrontar el juego por que no se siente esa presión de estar obligado a terminar el juego en cierto tiempo. Esto se suma a que la aventura es considerablemente más larga que las demás entregas.

Otro de los cambios importantes es la incorporación de ‘Ochin′, un perro que funciona como montura que no solo nos ayudará a la hora de superar obstáculos, sino también para movilizarnos por todo el mapa. También ayuda a que los ‘Pikmin′ no se dispersen después de alguna acción en concreto. Un cambio que se siente orgánico y que funciona de maravilla no solo por su utilidad, sino también por su carisma.

MAPEADOS

El diseño de niveles es bastante correcto, como es costumbre. Tanto el mapa del mundo, como las cuevas tienen un diseño sencillo que no busca abrumar al jugador, ya que por momentos es bastante lineal y otorgando un protagonismo mayor a las cuevas, que es donde encontraremos mejores recompensas y donde el tiempo no avanzará, para beneficio de la exploración.

Creo que la principal novedad y lo que me ha parecido más entretenido son las batallas, que recogen ese espíritu jugador contra jugador (‘PvP′) de los juegos de estrategia clásicos, donde nos enfrentaremos a un personaje en igualdad de condiciones y ganará el que consiga mas puntos. No es una revolución, pero es algo que tiene que quedarse de forma permanente en la franquicia.

A LA VISTA

Audiovisualmente es un juego que demuestra que nos encontramos en el ocaso de Nintendo Switch. Las melodías son agradables y el diseño de arte encaja perfecto con el carisma de los personajes y los detalles del mundo. Ni bien cuenta con una tasa de frames bastante sólida, Pikmin 4 juega mucho con las resoluciones para mantener esa robustez, teniendo lugares muy bonitos y otros muy borrosos.

CONCLUSIÓN

‘Pikmin 4′ es un juego de esos que demuestra por qué Nintendo es Nintendo. Un carisma único y es claramente uno de esos juegos que da gusto volver a ver. Un título que puede significar el inicio de un nuevo aire para la franquicia y que de mantener las claves de ‘Pikmin 4′, será un juego que llegará a muchos más jugadores. Quizás el mayor de los errores está en la Nintendo Switch y no en el juego, ya que cuenta con todo lo necesario para brillar por luz propia. Nintendo siempre entrega videojuegos buenos como ‘Pikmin 4′, ya es hora que tome un lugar dentro del ‘roster′ de indispensables de la compañía nipona.

El análisis de ‘Pikmin 4′ fue desarrollado gracias a ua copia digital del título enviada por Nintendo para Nintendo Switch.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: Nintendo Switch

• DESARROLLADORA: Nintendo

• GÉNERO: Estrategia, Tiempo Real

• DISTRIBUIDOR: Nintendo

• PUNTAJE: 8.5

