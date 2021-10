Nickelodeon es sin duda una de las señales de televisión dedicada al entretenimiento juvenil más famosa que hay a nivel mundial. Sus series clásicas y modernas han divertido a varias generaciones desde los ancestrales años 90s y han marcado la infancia de muchas personas, varias de las cuales ya son adultos o hasta padres de familia que comparten el gusto por sus personajes favoritos con sus hijos.

Entre dichos personajes se encuentra también una gran cantidad de protagonistas animados muy recordados y queridos por quienes crecieron en las últimas dos décadas y es justamente ese lado del gran repertorio del canal que el próximo juego, Nickelodeon All-Star Brawl, quiere revivir para que tengas unos duelos muy nostálgicos con todos tus amigos en la comodidad de tu casa.

Siguiendo la línea de obras como Super Smash Bros, este nuevo lanzamiento junta a héroes como Bob Esponja, Helga Pataki, Ren y Stimpy, Leonardo y Miguel Ángel, Invasor Zim y muchos más en una batalla por la supremacía cartoon que no te puedes perder. Es por ello que aquí te presentamos todas las series y personajes, confirmados a la fecha, que formarán parte del plantel de Nickelodeon All-Star Brawl:

Bob Esponja, Patricio Estrella y Arenita de la serie Bob Esponja

Indiscutiblemente una de las series más exitosas de toda la historia de Nickelodeon. A pesar de sus años la serie de la esponja que vive en una piña debajo del mar se ha mantenido vigente y relevante hasta la actualidad con más y más fanáticos sumándose a sus filas.

En esta ocasión son Bob, Patricio y Arenita los que se suman a la arena de batalla cada uno con su propio estilo de lucha. Elige al alocado Bob, al relajado Patricio o a la ardilla experta en artes marciales Arenita para derrotar a cualquier rival.

Leonardo, Miguel Ángel y Abril O’Neil de la serie Las Tortugas Ninja

Una serie que es casi tan antigua como la misma Nickelodeon, pero que recién pasó a ser parte de sus filas a finales de los 90s. Leonardo, Rafael, Miguel Ángel y Donatello son 4 pequeñas tortugas mascota que fueron mutadas por una extraña sustancia convirtiéndose en superhéroes humanoides entrenados en el arte del ninjutsu por su maestro Splinter para enfrentar a las varias amenazas que acechan la ciudad de Nueva York.

Hasta el momento solo Leonardo, Miguel Ángel y su amiga, la famosa reportera Abril O’Neil, han sido confirmados para el combate; pero creemos que es solo cuestión de tiempo para que el resto de sus hermanos también se unan.

Reptar de la serie Rugrats: Aventuras en Pañales

La conocida serie que narra las creativas aventuras de los bebés Tommy, Carlitos, Angélica y compañía también se suma al combate, pero en lugar de presentar a sus clásicos héroes, es Reptar, uno de sus personajes favoritos de la TV, quien se prepara para pelear.

Reptar es, claramente, una parodia del conocido Godzilla y cuenta con todo el poder de un reptil gigante dispuesto a aplastar a quien se pare en su camino.

Lincoln Loud y Lucy Loud de la serie The Loud House

Los representantes de una de las series más modernas del juego y parte de una familia de 11 hermanos, Lincoln y Lucy son los niños del medio de un loco grupo de gente casi normal. Por suerte, ellos tienen la ventaja de ser los más inteligentes de la lista y esto los ayuda en cada uno de los aprietos en los que su curiosa familia y amigos termina por meterse.

Lucy y Lincoln deberán dejar en alto el nombre de la familia Loud en esta gran batalla.

Helga Pataki de la serie Hey Arnold!

La amiga, rival y fan enamorada del “Cabeza de Balón”, Helga Pataki, se suma a Nickelodeon All-Star Brawl como única representante (hasta ahora) de su serie. Hey Arnold! narraba las vivencias de un grupo de amigos de colegio y barrio; quienes no solo tenían locas aventuras, sino también momentos bastante emotivos y aleccionadores que los convirtieron en los favoritos de muchos. Claro está, eso no significa que la agresiva Helga no esté lista para darle unas buenas patadas a quien se meta con ella.

Zim de la serie Invasor Zim

Enviado una misión (no realmente) por los “altos mandos” del imperio Irken, la serie Invasor Zim cuenta las desventuras de Zim, un alienígena de baja estatura que trata de hacerse pasar por un niño común de escuela pública para analizar a la especie humana, encontrar sus puntos débiles y finalmente conquistarlos para sumar el planeta tierra a la colección de sus amos.

Aunque Zim llega solo a esta misión de peleas, tendrá el apoyo incondicional de su fiel robot GIR quien lo ayudará en varios ataques y técnicas especiales.

Ren, Stimpy y El Hombre Tostada en Polvo de la serie Ren y Stimpy

Una de las series más antiguas de Nickelodeon, Ren y Stimpy son personajes clásicos de los 90s y su irreverente serie fue una de las primeras en plantar un estándar mucho más arriesgado y por momentos adulto para las caricaturas de la época.

Uno es un gato, otro es un perro, y los dos son inseparables en las buenas y las malas, aunque eso incluya darse de golpes y cachetadas casi las 24 horas del día. En este juego Ren y Stimpy funcionan como un solo personaje, mientras que su compañero, El Hombre Tostada en Polvo, peleará por su lado, después de todo él es un superhéroe.

CatDog de la serie CatDog

Juntos desde su nacimiento, Gato y Perro son dos animales distintos, pero también son uno solo. Esta extraña criatura de dos cabezas tiene dos personalidades y un cuerpo muy elástico. Por un lado, el tranquilo, y calmado Gato trata de vivir su vida en paz; mientras el alocado Perro lo arrastra a todas partes. En Nickelodeon All-Star Brawl ambos son un solo personaje, como debe ser, y usarán su extraña fisonomía para conseguir una ventaja sobre sus rivales más “normales”.

Oblina de la serie Ay Monstruos!

Otra serie adorada por los niños de los 90s. Ay Monstruos! cuenta la historia de los alumnos de la Academia para Monstruos, donde todos estudian para convertirse en los mejores asustadores y llenar de terror el corazón de los humanos, claro está, evitando tener contacto con ellos hasta no tener la suficiente experiencia.

Oblina es una de las alumnas más aplicadas de la clase y también puede ser una de las más terroríficas gracias a sus habilidades y conocimientos. Con la habilidad de hacerse gigante y generar grandes garras, Oblina será un rival de terror en este torneo.

Nigel Thornberry de la serie Los Thornberry

La familia Thornberry es la definición de un clan de aventureros. Padre, madre, hija, hijo adoptivo y mascota parlante viajan todos juntos en su casa rodante en busca de nuevas aventuras salvajes que los lleven a conocer nuevas poblaciones y ayudar a cuanto animal los necesite en el camino.

El líder y miembro con más experiencia de esta familia es sin duda Nigel Thornberry, pero también es el más alocado e impredecible. El excéntrico padre deberá poner a prueba todas sus habilidades de explorador para ganar este reto.

Danny Phantom de la serie Danny Phantom

Hijo de dos famosos científicos y cazadores de fantasmas, Danny decidió un día investigar el laboratorio de su familia y terminó atrapado en un extraño aparato que lo convirtió en un ser mitad humano, mitad fantasma capaz de pelear contra criaturas sobrenaturales y convertirse en un superhéroe fantasmal.

Danny Phantom era una serie de acción y aventura, donde su protagonista era parte de varias batallas, por lo que Danny está más que listo para enfrentar lo que sea en esta nueva batalla.

Además de todos estos guerreros, algunas filtraciones parecen apuntar a la aparición de los maestros Aang, Toph y Korra de las series Avatar: El Último Maestro Aire y Avatar: La Leyenda de Korra respectivamente. De confirmarse esto, es probable que el resto del plantel de Nickelodeon tenga las manos más que llenas al enfrentar a estos poderosos protagonistas.

Nickelodeon All-Star Brawl se lanzará el próximo 5 de Octubre y Solutions 2 Go lo tendrá disponible en tus tiendas retail favoritas del territorio peruano en el clásico formato físico para las consolas Nintendo Switch, PlayStation 4 y PlayStation 5.

