Poco a poco Square Enix viene liberando nuevas escenas de uno de sus próximos lanzamientos, ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’, tal como hizo a incios de este mes.

Pero estando ya cerca el lanzamiento de este nuevo videojuego, la compañía japonesa ha revelado un nuevo tráiler el cual nos presenta al equipo de superhéroes conociendo a ‘Grand Unifier Raker’, otro de los personajes de este título y que es líder de la ‘Universal Church of Truth’.

Detalles aparte, esta nueva escena parece ser una secuencia ya avanzada en la trama del videojuego, ya que no se entiende el contexto de la misma, pero fuera de esto, este nuevo título ha llamado mucho la atención gracias al material revelado a la fecha.

‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ saldrá a la venta el próximo 26 de octubre para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC y Nintendo Switch.

Nuevo tráiler de ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’

