Ya no falta nada para que Square Enix publique ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’, un videojuego que cada vez luce mejor en cada tráiler que podemos apreciar, y en especial por su sistema de combate.

Y hablando de esto, desde la web IGN, se han revelado dos nuevos videos mostrando lo que es su sistema de lucha mientras apreciamos el combate contra uno de los jefes del título, ‘Dweller-In-Darkness’.

Tal y como podemos apreciar, mientras controlamos a ‘Quill’ podremos dar órdenes a nuestros compañero en todo momento, ya sea inflingiendo ataques a los puntos débiles de los enemigos yseleccionando al más indicado para hacer esto, por ejemplo.

Es debido a esto que el título de Square Enix ofrece un alto ritmo de acción, aunque la estrategia no estará ausente.

‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ saldrá a la venta el 26 de octubre para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch y PC.

Probamos ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’

