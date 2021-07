‘Mario Bros’ es uno de los personajes más queridos en la industria de los videojuegos y durante toda su historia lo hemos visto siendo fontanero, jugador de fútbol y hasta tenista. Ahora, regresaremos a uno de esos títulos que le otorgan una profesión al más al carismático personaje: jugador de golf.

‘Mario Golf Super Rush’ es un título entretenido en sus primeras horas, pero luego con el pasar de estar sus limitaciones se hacen presentes.

AL CAMPO

‘Mario Golf Super Rush’ es la nueva entrega de la franquicia que nos pone en la piel de diferentes personajes para medirnos en partidos de golf. Tan simple como eso. De entrada, tendremos un modo aventura que nos servirá para aprender los términos, bases y principios del golf. Y si en la vida real, el golf puede ser un deporte algo aburrido para algunos, aquí tratan de hacerlo lo más entretenido posible.

LO PRIMERO

Antes que nada, deberemos crear nuestro personaje ‘Mii’ (personaje) que servirá como nuestro ‘avatar’ en la aventura y la historia nos pone como una de las jóvenes promesas del golf. Todo esto después de ver un clip donde ‘Mario’ y compañía juegan un torneo al más alto nivel posible, por lo que nuestra misión será llegar a jugar con los mejores. La animación de las escenas animadas es bastante buena y le da un toque de espectacularidad del cual carece el deporte en sí (con el respeto a los fanáticos del mismo).

Luego pasaremos a jugar una serie de pruebas para aprender las bases jugables, el uso de cada palo de golf y las mecánicas implementadas en ‘Mario Golf Super Rush’. Esto también servirá para que nuestro personaje gane experiencia y pueda subir de nivel. Si bien, al final no es algo que se note de forma tan significativa, agrega interés al tipo el crear a un jugador que se acomode a nuestras características.

A JUGAR

El modo de juego es muy sencillo, siendo prácticamente dos bien diferenciados. El ‘modo clásico’, que es mucho más pausado y aparecemos directamente donde cae la bola y un modo en ‘tiempo real’ donde deberemos recorrer el campo abierto hacia la pelota, compitiendo directamente contra algunos obstáculos y los otros rivales. Esto le agrega algo de dinamismo a la partida, pero sigue sin ser algo que influya directamente en nuestra partida.

Lo curioso es que el ‘modo aventura’ de ‘Mario Golf Super Rush’ resulta muy corto y puede ser acabado en poco más de una hora, y esto sumado a que el juego alcanza su techo de forma muy rápida, hace que se pierda el interés en el título pasando las primeras horas. Que sea un juego de golf tampoco ayuda, por que a no ser que seas un fanatico de este deporte, puede parecerte algo lento, simple y hasta aburrido.

Podremos jugar partidas independientes, eligiendo un personaje y el modo de juego, pero la idea se basa en pegar a la pelota, caminar hacia ella y seguir. Incluso los mapas son de un diseño muy simple y difícilmente van a sorprender al jugador. Este es el principal problema, ya que al centrarse mucho en el deporte, se han dejado de lado ideas que pueden volver más interesante el juego y se han esforzado en crear diseños muy pegados a la realidad, algo que para un juego de ‘Mario Bros’ es muy raro..

GRÁFICOS Y SONIDO

El apartado artístico siempre es sobresaliente ya que los entornos son muy coloridos, vivos y transmiten ese carisma que solo los videojuegos de ‘Mario Bros’ pueden conseguir. La banda sonora también es muy bien aprovechada en las diferentes ocasiones y muestra melodías super enérgicas y variadas, pero sin llegar a un nivel superlativo como otras entregas.

DETALLES

Camelot, la desarrolladora del videojuego, siempre es un estudio que nos ha entregado muchas obras memorables pero desde ya hace un tiempo vienen entregando títulos entretenidos pero que no pueden perdurar en el tiempo. Esto pasó con ‘Mario Tennis’ y pasa con ‘Mario Golf Super Rush’. Si bien no sabemos cuales son los planes a futuro para el estudio, ya se siente un desgaste y eso no es buena señal. Quizás deban volver a otra saga para recuperar fuerzas, ‘Golden Sun’, podría ser.

CONCLUSIÓN

‘Mario Golf Super Rush’ es un juego entretenido en sus primeros momentos y a no ser que ames el deporte, difícilmente vas a seguir con este juego por muchas horas. Si bien los apartados que ofrece son buenos, no llegan a ser sobresalientes y rápidamente nos daremos cuenta de su limitación. La desarrolladora Camelot nos ha entregado un trabajo modesto y lamentablemente, es algo que se viene haciendo costumbre al estudio japonés.

El análisis de ‘Mario Golf Super Rush’ fue desarrollado gracias a una copia digital del título enviada por Nintendo.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: Nintendo Switch

• DESARROLLADORA: Camelot

• GÉNERO: Deporte, Arcade

• DISTRIBUIDOR: Nintendo

• PUNTAJE: 7

Tráiler de ‘Mario Golf Super Rush’