'Life is Strange 2': Las duras calles y el amor de hermanos mostrados en un videojuego [RESEÑA]

El estudio francés DONTNOD Ent. no había trabajado en secuela alguna a la fecha, pero luego del éxito obtenido por ' Life is Strange ', título que incluso tuvo una precuela, la idea de ' Life is Strange 2 ' era algo obligado.

Cada entrega ha tenido su sello propio, y en este caso, el primer episodio de 'Life is Strange 2' titulado 'Roads' no es la excepción. Y es que muy aparte de presentarnos a dos protagonistas, ('Sean' y 'Daniel', de 16 y 9 años respectivamente), ya no tendremos efecto mariposa ni medidor de insultos.

El nuevo título de Square Enix y Dontnod Ent. goza de un gran trabajo gráfico.

Aquí, los hermanos 'Díaz', nos llevarán por una historia distinta, muy dinámica y personal, que atrapará a todos desde su primer capítulo, y en donde se hace hincapié a temas de la sociedad, como el racismo o la pobreza, para que los vivamos de primera mano.

Si bien Square Enix ya nos había mostrado el comienzo de esta nueva historia, no entraré en spoilers. Solo diré que 'Sean' y 'Daniel' se darán cuenta, por ellos mismos, de las consecuencias de una mala decisión, todo por culpa del capricho del destino junto a un misterioso poder paranormal oculto.

Es más, pasarán de estar de forma tranquila en su hogar realizando tareas rutinarias y pensando sobre qué hacer por la tarde, a irse de su pueblo natal sin mirar atrás. Y es que el desarrollo de 'Life is Strange 2' es muy distinto a las historias de juegos previos, llegando al punto en que controlando a 'Sean', el hermano mayor, toda acción que hagamos repercutirá en el pobre 'Daniel', el hermano menor.

El pequeño es tan solo un menor que vera en su hermano mayor un ejemplo a seguir. Las decisiones morales de 'Sean', osea las nuestras (drogas, sexo, violencia, etc) serán absorbidas por 'Daniel', como si fuese una esponja.

Además, desde que se fueron de su casa, podremos ver como 'Sean' estará siempre acompañado de su mochila, ítem en el que podremos consultar todo lo que lleva, incluyendo una cantidad muy pequeña de dinero. Es más, una de las primeras pruebas morales será el decidir si robar o no algunos ítems de una gasolinera los cuales no podremos comprar o mendigar a una familia cercana. Estos y otros dilemas se plantean de manera correcta.

Life is Strange 2 promete ofrecer una gran aventura, en donde tras un trágico incidente y por temor a la policía, Sean toma la dura decisión de llevarse a su hermano a Puerto Lobos, en México.

Solo tendremos dos opciones para escoger, por lo que el decidir de forma correcta será fundamental para ambos personajes, en especial luego de toparnos con cierto personaje y cuya situación será el momento más impactante de este primer capítulo.

'Life is Strange 2: Roads' tiene un inicio un tanto lento pero que luego pasa a tomar un buen ritmo. Es una secuela que nos hace desear el capítulo 2 por el excelente trabajo y desarrollo de la historia. DONTNOD Ent. dio en lo justo con los hermanos 'Díaz', ya que nos empatizaremos con ellos desde el inicio.

FICHA



• PLATAFORMA: PS4, Xbox One y PC

• DESARROLLADORA: DONTNOD Ent.

• GÉNERO: Acción, Aventura

• DISTRIBUIDOR: Square Enix

PUNTAJE: 9