Si bien la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft sigue dando de que hablar, esto no quiere decir que no se vea nuevo contenido en la franquicia estrella de la compañía, ‘Call of Duty: Modern Warfare 2′ y ‘Warzone 2.0′, como por ejemplo la nueva apariencia para la operadora ‘Valeria Garza’.

Así es, desde el pasado 6 de julio ya se encuentra disponible este nuevo contenido, inspirado en el antiguo México, pero que no llega solo. Además, tendremos también nuevos objetos con la misma temática.

Entre estos tenemos el proyecto de armas ‘Gran Guerrera′ para el fusil de asalto Kastov 545 junto al de ‘Legado′ para el fusil de asalto Lachmann-556. Al aplicar ambos, la apariencia que se obtiene son alusivas a los códices aztecas. Detalle aparte, también llegará el amuleto ‘Macuahuitl′, la apariencia del vehículo ‘Maldición acuática′, el sticker ‘Fuerza de Jaguar′ y el emblema ‘Mordedura de Jaguar′, entre otros.

Todo este contenido pueden apreciar en el video compartido en las redes sociales del título.

