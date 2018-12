'Just Cause 4': Se inicia el caos y la acción a la enésima potencia [RESEÑA]

Luego de algunos años, tres para ser más exactos, Square Enix nos vuelve a sorprender con una nueva entrega de 'Rico Rodríguez', en este caso 'Just Cause 4'. Y es que sin darnos cuenta, este tiempo es el que ha pasado desde que nuestro intrépido personaje liberó el archipiélago de 'Medici' del general 'Sebastiano Di Ravello' en 2015 y de la gran cantidad de contenidos descargable que el juego incorporó después de que fuese lanzado.



Ahora, y luego de haber pasado ya muchas horas con esta entrega, queda claro que Avalanche Studios y Square Enix se han decantado por grandes fuegos artificiales al punto de que todo pueda explotar en nuestro propio rostro en una aventura en la isla de 'Solís', la cual goza de un gran trabajo a nivel de diseño, aunque por otro lado 'Just Cause 4' ofrece ciertos problemas en lo referente a la tasa de frame o el frame rate.



Con relación a su trama, 'Rico Rodríguez' nos ofrece una nueva espiral de justicia caótica, en donde destrozará, arrasará y hará volar por los aires a cuanta construcción, enemigo o lo que tengamos por delante se encuentre. En 'Just Cause 4' nos ubicaremos en la isla de 'Solís', un país sudamericano, el cual nos ofrecerá una orografía llena de misiones, bases militares y eventos de todo tipo. Allí, deberemos acabar con la organización de mercenarios mejor conocida como 'Black Hand' liderado por 'Graciela Morales'. Dicho grupo paramilitar se especializa en colocar dictadores en puntos estratégicos del planeta para luego ocuparlos militarmente. Fuera de esto, y para agregarle más 'pólvora' a su trama, en medio podremos encontrar al progenitor de 'Rico', un importante científico quien es retenido por el emporio del grupo terrorista.



Just Cause 4 se encontrará disponible desde el 4 de diciembre para PS4, Xbox One y PC. 'Rico Rodríguez' podrá usar diversos tipos de equipos y gadgets para cumplir las diversas misiones que se desarrollan en la trama del título.

Es así que comienza 'Just Cause 4', en una forma análoga a la de 'Galen Erso' en 'Rogue One', pero con un 'Rico Rodríguez' moribundo tras el primer asalto con el enemigo y lo peor de todo, con su equipo destrozado, y aunque prácticamente comenzaremos desde cero al momento de acumular recursos, no pasará mucho tiempo para que nuestro protagonista vuela a ser el mismo de antes, capaz de engancharse a un helicóptero en pleno vuelo y de unir dos camiones cisterna de combustible para que estos hagan explosión.



A esto, hay que sumarle el hecho de que la isla de 'Solís' no nos pondrá fácil las cosas, y es que dicha locación geográfica se caracteriza por tener la climatología más extrema que las mentes suecas de los programadores de Avalanche Studios han podido imaginar, al más puro estilo 'HAARP' o sistema para controlar la meteorología para usarla como arma, podremos ver a tornados o tormentas eléctricas tan grandes las cuales podrían ser creadas por el mismísimo 'Thor' de la Marvel o incluso que este se mismo se sienta avergonzado del poder de los mismos.



Otro detalle interesante a esto, es que 'Rico Rodríguez', muy aparte de tener que acabar con la facción enemiga, tendrá el pluriempleo asegurado, ya que deberemos sumarle diversos hechos o tareas secundarias como las de descubrir tumbas arqueológicas o ser héroe de acción y rodar las escenas más peligrosas de una película que se filma en las inmediaciones. A esto, podemos sumarle las cuatrocientas acrobacias que podemos realizar, carreras con diversos vehículos, ataques a bases enemigas y demás. Hay mucho, pero mucho por hacer en 'Solís', pero aún con todo esto llega el punto en que se siente todo un tanto repetitivo, ya que si desarrollamos un combate con enemigos en un base, habremos de saber que las demás serán un tanto similar.



Pero aquí es donde entramos a escena, ya que seremos nosotros mismos los que optaremos por centrarnos en lo que deseemos hacer y en la forma, esto gracias a las enormes posibilidades que el título nos ofrece. En 'Just Cause 4' tendremos un amplio repertorio de armas, vehículos y acciones para poder aplicarlas y afrontar de forma distinta cada ataque o misión que se nos presente, y es que si nos centramos en hacer siempre lo mismo, es obvio que todo esto perderá su encanto. Hay que añadir la sensación de progresión estará presente, ya que al lograr vencer a los enemigos de un punto o zona, esta será ocupada por aliados y rebeldes.



Y si bien hasta aquí todo suena prometedor, es en su apartado técnico en donde encontraremos detalles a mejorar. 'Just Cause 4' es un título que nos propone extensas zonas de combate y exploración, las cuales podremos incluso explorar columpiándonos como 'Spider-Man' gracias al uso de nuestro gancho o volando casi como 'Iron-Man'. Si a esto le sumamos las explosiones, la cantidad de vehículos y enemigos más todo lo referente a la agresiva climatología, tendremos como resultado un título con algunas caídas de frame.



Just Cause 4, lo nuevo de Square Enix y Avalanche Studios para PS4, Xbox One y PC vía Steam. (Fotos: Difusión) Just Cause 4, lo nuevo de Square Enix y Avalanche Studios para PS4, Xbox One y PC vía Steam. (Fotos: Difusión)

Además, también se pudo notar que la resolución empleada no es del todo pareja o buena, como también es el caso de algunas texturas. Y aunque más de alguno reclame, esto es el precio que uno debe pagar por la pirotécnico trama que nos ofrece esta entrega, en su amplia y variada geografía. Debo decir a esto que en Xbox One X alcanza los 2160p mientras que en PlayStation 4 Pro los 1440p, aunque en el caso de las dos versiones la resolución es dinámica y en los momentos más exigentes de rendimiento baja hasta los 1080p. En el caso de las PS4 y Xbox One normales, en su mejor momento llegan a los 1080p, pero terminan bajando a los 720p. Además, mantienen los 30 cuadros por segundo (fps).



Con respecto a las animaciones, podría decir que son las mismas que ya conocía, esto tanto en los enemigos como en el propio 'Rico'. Y por el lado del doblaje, el español latino le da ese toque perfecto a la localización de 'Solís', y que se agradece ya que son tantas cosas las que pueden pasar en pantalla que uno no puede estar leyendo los textos pequeños o perdernos alguna broma que 'Rico' suele soltar de cuando en cuando.



Otra de las zonas o regiones será de tipo selvático. 'Solís' ofrecerá una gran variedad de regiones que podremos explorar.

'Just Cause 4' es tan bueno como su anterior entrega. No es más ni es menos. Cada entrega se ha caracterizado por ofrecernos grandes mapeados o locaciones con zonas muy bien diferenciadas y esta no es la excepción, aunque luego de haber jugado tres títulos previos bajo el mismo planteamiento resulta complicado darle ese toque de variedad. Aquí, la gran novedad es el control del clima, el cual sirve más como elementos para aumentar el caos y como modificador de nuestro juego que como elemento diferenciador, ya que con tornados o tormenta el punto aquí sigue siendo el mismo, liberar de diversas zona a enemigos y hacer volar todo por los aires.



'Just Cause 4' no es muy profundo en su narrativa, pero lo que no tiene en esto lo duplica en su espectáculo visual para que el jugador destruya toda una nación para poder liberarla, o como diría el grupo Narcosis, "Hay que destruír para volver a contruír". 'Rico Rodríguez' es un personaje que se aplica muy bien en este tipo de juegos, entre la parodia y el disparate, y que al mismo tiempo nos hace pasar grandes momentos haciéndola de el "antihéroe" en lugar de tener una trama que nos atrape hasta el final.

FICHA

• Plataforma: PS4, PS4 PRO, Xbox One, Xbox One X, PC,

• Desarrolladora: Avalanche Studios

• Género: Acción, Mundo abierto

• Distribuidor: Square Enix



PUNTAJE: 8