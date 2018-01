La nueva versión de God of War todavía no tiene fecha de estreno para la consola PlayStation 4 . Pero este no ha sido problema alguno para que el retail Gamestop confirme una edición de colección que muchos querrán entre sus manos.



Esta edición, que lleva por nombre 'God of War Stone Mason Edition', tendrá un costo de 150 dólares, y estará compuesta por una copia del juego en caja metálica, una figura de 23 cm de 'Kratos' con 'Atreus' fabricada por Gentle Giant junto a dos pequeñas esculturas de 5 cm de los hermanos 'Huldra'.

El día de hoy se ha revelado una edición de colección de la próxima entrega de Kratos. El día de hoy se ha revelado una edición de colección de la próxima entrega de Kratos. (Difusión)

Por si fuera poco, esta edición llegará acompañada de una litografía, un mapa de tela, un anillo de piedra, un llavero con la cabeza parlante de 'Mimir', dos figurillas de caballo y troll y los ya clásicos DLC's (contenido descargable) para el juego junto a un tema dinámico para el PS4.

Sin duda, toda una edición que muchos coleccionistas desearán tener y que saldrá a la venta el mismo día del estreno de la nueva entrega de 'Kratos' junto a su hijo 'Atreus'. Solo falta la confirmación de la fecha.