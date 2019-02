'Far Cry: New Dawn': Llega su explosivo tráiler de lanzamiento [VIDEO]

Uno de los grandes títulos de esta primera mitad del año es, sin lugar a dudas, 'Far Cry: New Dawn' de Ubisoft.

El título de la compañía gala, spin-off de la saga de Ubisoft y secuela de 'Far Cry 5' llegará el 15 de este mes de febrero, por lo que la compañía francesa ha publicado el tráiler de lanzamiento del mismo.

Este nuevo material es protagonizado por las gemelas 'Mickey' y 'Lou', las nihilistas gemelas y protagonistas de esta entrega a las que tendremos que hacer frente en el condado de 'Hope County'.

'Far Cry: New Dawn' nos ubica 17 años después de los hechos ocurridos en 'Far Cry 5', en donde tendremos que vivir grandes aventuras en un mundo posapocalíptico. 'Far Cry: New Dawn' llega desde el 15 de febrero a PS4, Xbox One y PC.