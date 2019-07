'EA Access' ya se encuentra disponible en PlayStation 4

Electronic Arts anunció que todos los usuarios de PlayStation 4 ya pueden suscribirse a 'EA Access', ya sea de forma mensual o anual, y disfrutar de todos los beneficios exclusivos que tiene la compañía americana en la consola de Sony.

De esta forma, podrán tener acceso a todas las novedades de Electronic Arts hasta cinco días antes de su lanzamiento oficial, incluyendo los populares títulos de EA Sports como: 'Madden NFL 20', 'NHL 20', 'FIFA 20' y muchos otros más.

Pero esto no es todo, ya que además obtendrán acceso ilimitado a otros juegos de EA (disponibles en 'The Vault'), como:



• 'EA SPORTS FIFA 19'.

• 'EA SPORTS MADDEN NFL 19'.

• 'A Way Out'.

• 'Battlefield V'.

• 'Star Wars Battlefront II'.

• 'Dragon Age: Inquisition'.

• 'Mass Effect: Andromeda'.

Si desean saber la lista completa de títulos ya disponibles puede consultarse en: https://www.ea.com/ea-access.

El registro debe realizarse a través de la tienda virtual de PlayStation ('Playstation Store') para adquirir una suscripción mensual con un costo de cinco dólares; o bien, anual a 30 dólares obteniendo hasta 10 horas de prueba de diversos nuevos títulos de 'EA Games'. Como plus a esto, habrá un diez por ciento de descuento en compras de juegos completo, expansiones, artículos y más.