Techland es uno de los desarrolladores más importantes del momento y por una franquicia en particular: ‘Dying Light’.Si bien el juego original ha salido hace muchos años y se ha visto revitalizado con contenido durante todos los años posteriores; sin embargo, recién podemos disfrutar de esta aventura en formato portátil gracias al lanzamiento de la ‘Platinum Edition’ en la pequeña Nintendo Switch.

La nueva versión del título para Nintendo Switch se adapta correctamente a la consola de la gran ‘N’.

LO PRIMERO

Esta edición llega a la híbrida de Nintendo con la noticia que la segunda parte estará disponible en forma de juego en la nube. ¿Que podemos encontrar en esta versión? El juego base, las expansiones y todos los añadidos, todo en un solo cartucho, pero con los sacrificios necesarios tanto en calidad de texturas, iluminación y partículas.

Para entrar en contexto de qué es ‘Dying Light’, nos encontramos ante un juego de zombies en primera persona donde el ‘parkour’ será el elemento diferenciador a otras franquicias similares. ‘Kyle Crane’ es nuestro protagonista y se verá envuelto en una guerra entre diferentes bandos, relacionándose con ellos y entendiendo que los muertos no son los verdaderos enemigos.

DETALLES

Los sacrificios en esta consola, como se mencionó son bastantes sustanciales y aunque no frustran la experiencia si puede ser algo difícil de digerir. Esta versión cuenta con una resolución dinámica que se ajusta al número de enemigos en pantalla para mantener los treinta cuadros por segundo. Si bien la distancia de dibujado es bastante buena, el rango para la carga de texturas es muy limitado, por lo que es común dar unos pasos y ver cómo cambian los objetos.

Si bien la iluminación y las partículas no son las mejores, donde el juego luce increíble es en la noche. ‘Dying Light Platinum Edition’ se disfruta mucho cuando cae el sol y aunque las sombras también han perdido calidad, sigue siendo el plato fuerte de la experiencia.

Si bien estos cambios pueden incomodar a algunos, la portabilidad ganada es muy importante y la experiencia es genial si no te molestan esos detalles. Lo que me sorprende es el trabajo de compresión que han logrado hacer ya que todo el juego base, que no es corto, mas sus expansiones, logran pesar menos de 20 Gbs.

SONIDO Y A MEJORAR

‘Dying Light Platinum Edition’ para Nintendo Switch a nivel sonoro debe mejorar. Existe un ligero desfase en los efectos de sonido que se puede solucionar con una actualización pero el juego original lleva en el mercado varios años y hay errores que no deberían suceder. También a nivel de colisiones el juego sufre y es común ver enemigos que atraviesan estructuras o incluso caen por debajo del suelo.

CONCLUSIÓN

‘Dying Light Platinum Edition’ es todo lo que se esperaba, una conversión correcta de un juego notable. Si bien tiene recortes gráficos importantes, el juego es completamente disfrutable y mantiene el frenetismo que vivimos hace años. Si no te importan tanto esos detalles, estamos ante un juego que ofrece muchísimas horas de diversión en un género que no es tan común en la consola de Nintendo.

El análisis de ‘Dying Light Platinum Edition’ fue desarrollado gracias a una copia digital para Nintendo Switch enviada por Techland.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: Nintendo Switch

• DESARROLLADORA: Techland

• GÉNERO: Acción, Parkour

• DISTRIBUIDOR: Techland

• PUNTAJE: 8

Tráiler de lanzamiento de ‘Dying Light Platinum Edition’