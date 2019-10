Según Activision, el nuevo ‘Call of Duty: Modern Warfare’ es un reinicio de la franquicia, pero si observamos de forma adecuada, esta nueva entrega es más que eso, es el retorno a las raíces pero en la actualidad adaptando todos los modos de juego posibles para que nadie tenga una queja o comentario en lo absoluto; y sobre todo, el poder llevar lo que es el fuego cruzado a todas las plataformas en las que el videojuego de Activision sale a la venta, PS4, Xbox One y PC.

LA HISTORIA

Comenzando por el modo historia, el cual nos deparará entre seis a ochos horas de duración, dependiendo la dificultad seleccionada, hay que decir que es el mejor de todos en años. Es más, podemos considerar que esta entrega es la mejor de todas, o que podría estar entre las dos mejores, llegando al punto de querer volver a jugarla una y otra vez, y si bien no es algo totalmente innovadora, tampoco se puede negar que el trabajo de la desarrolladora Infinity Ward es realmente genial.

Aquí, seguiremos el desarrollo de un conflicto internacional, pero ahora desde la perspectiva de dos protagonistas: ‘Alex’ y ‘Garrick’, fuera de otros dos personajes secundarios, el ‘Capitán Price’ y ‘Farah Karim’, quienes complementan de manera perfecta a los dos primeros con carisma y motivaciones propias.

Laswell acepta las peticiones del Capitán Price para formar su equipo (Foto: Infinity Ward)

No vamos a entrar en detalles con relación al modo historia, pero es realmente bueno. Ver cómo es que han tomado locaciones reales aunque con los cambios de nombre del caso, tales como Siria ‘bautizada’ como ‘Urzikstán’ por ejemplo, o ver cómo el capitán ‘John Price’ de las Fuerzas Especiales del Reino Unido (SAS) nos indica como en la guerra moderna uno debe visualizar lo aceptable de lo que no lo es, y cómo es que esto incluso puede modificarse conforme se desarrolla el conflicto. Es por esto que ‘Call of Duty Modern Warfare’ es un título con guerrillas, tortura, bajas civiles, y mucho más, un título actual y para jugadores adultos.

Detalles aparte, el título nos hará dos ‘flashback’, uno en el que jugamos con ‘Farah’, líder de la resistencia ‘Urzeka’, en el cual podremos jugar de forma distinta: ‘infiltración’. Dos niveles como nunca se han visto en otro juego de disparos en primera persona, y que refleja de forma clara la crudeza de la guerra.

‘Call of Duty: Modern Warfare’ ya se encuentra disponible en nuestro mercado para PS4, Xbox One y PC.

MODO MULTIJUGADOR

Sobre el modo multijugador, hay que apuntar que hay de todo y para todos. Y es que tendremos desde los modos de juego más compactos posibles con partidas de dos contra dos con ‘Gunfight’ y armas aleatorias hasta los enfrentamientos clásicos como ‘Deathmatch’, ‘Domination’, ‘Headquarters’, entre otros, hasta llegar a las batallas multitudinarias con ‘Ground War’, en donde podremos controlar diversos vehículos mientras desarrollamos encarnizados combates. Y si a esto le sumamos el modo ‘Spec Ops’, el cual es exclusivamente de tipo cooperativo para hacer frente a oleadas de enemigos, junto a ‘Operations’, en el que junto a un grupo de amigos en un mapa de gran tamaño deberemos cumplir una serie de misiones, debo decir que ‘Call of Duty Modern Warfare’ cumple y con creces, aunque no este presente el modo ‘zombies’.

Pero esto no es todo, ya que se han implementado una serie de novedades técnicas las cuales hacen que se replantee en ciertos momentos lo que es el ritmo de juego mismo. Un ejemplo claro de esto es el haber dejado lado lo que son los saltos a diestra y siniestra por paredes y niveles para hacer el título más táctico y estratégico, o el poder apoyarnos en las esquinas o diversas superficies sin dejar de mencionar el abrir o cerrar puertas, todo esto hará que pensemos en más de un momento el hacer o no hacer una acción determinada.

Por otro lado, hay que destacar el muy buen trabajo de los mapas en esta modalidad. Gozan por ser menos simétricos y de tener caminos secundarios, atajos, zonas para que los ‘camperos’ hagan de las suyas, además de gozar de puntos o zonas de acción muy distintas en todo momento, por lo que deberemos replantear nuestra estrategia a cada paso, y si a esto le sumamos mecánicas como el regreso de la ‘seguidilla de bajas’, inclusión de mejoras de campo y un completísimo manejo y administración de armas definiendo las configuraciones de estas según nuestro gusto y desempeño, tendremos una entrega de lo más completa.

GRÁFICA Y SONIDO

Pasando al apartado gráfico, debo que decir ‘Call of Duty Modern Warfare’ prácticamente no tiene ‘pero’ alguno. El título de Activision e Infinity Ward goza de un manejo de iluminación excelente y efectos visuales realistas acompañados con un trabajo en los rostros de los protagonistas detallados a más no poder, y fuera de ser la versión de PC la mejor de todas, la de PS4 y Xbox One no se quedan atrás. En este caso, y gracias a la copia que Activision nos envió para el desarrollo de esta reseña, hemos podido disfrutar una resolución 4K y 60 cuadros por segundo en PS4 Pro, sin caída de cuadro alguno.

Con relación al apartado sonoro, este complementa el gran nivel del título. Y es que podremos oír las diferencias entre cada arma, explosión y otros detalles más al momento de jugar. Esto sin dejar de lado el excelente trabajo en el doblaje latino con el que llegó esta entrega.

Solo hay un detalle, y siendo quisquilloso, y es que la banda sonora pasa un tanto desapercibida, y no llega a tener el mismo nivel de otras entregas. Aunque esta se puede disfrutar en Spotify.

CONCLUSIÓN

Activision e Infinity Ward sabían el gran peso y responsabilidad con la que llegaba esta entrega, y no han decepcionado en lo absoluto. Le han dado el peso y la importancia a un modo historia al cual se le extrañaba, más cuando veíamos como muchos saltaban por las paredes en entrega previas disparando rayos lásers, junto a una moda y modelo de negocio llamados ‘cajas botín’ (‘loot boxes’), el modo ‘battle royale’ y los ya famosos ‘pases de temporada’. ‘Call of Duty Modern Warfare’ es todo lo que se esperaba, y aunque pueda tener algún que otro detalle, estoy seguro que casi todos volverán a empuñar la M16 para disparar contra los enemigos virtuales en cualquiera de las plataformas en las que el título salga. Así que si están listos para la guerra, ‘Call of Duty Modern Warfare’ es el título.

Esta reseña fue desarrollada gracias a una copia digital de ‘Call of Duty: Modern Warfare’ para PlayStation 4 brindada por Activision.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PS4, Xbox One, PC

• DESARROLLADORA: Infinity Ward

• GÉNERO: Acción, Disparos en tercera persona, Multijugador

• DISTRIBUIDOR: Activision

• ​PUNTAJE: 10