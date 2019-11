No cabe duda que uno de los grandes lanzamientos del año es el título de Activision y Tencent, ‘Call of Duty: Mobile’, y si bien es una versión en menor escala de la que conocemos para consola, no deja de ser una altamente recomendable.

Pero fuera de ser un buen título, ‘Call of Duty: Mobile’ sigue mejorando gracias a la llegada de su última actualización, la cual trae una serie de novedades, desde el soporte para controles o mandos, hasta la aparición del ‘Modo Zombies’.

Así es, los zombies de ‘Black Ops’ hacen acto de aparición con la llegada del mapa ‘Shi No Numa’, el cual pertenece a ‘World at War’.

Recuerden que ‘Call of Duty: Mobile’ ya se encuentra disponible en nuestro mercados para Android e iOS.