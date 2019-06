Llega el nuevo evento de 'Call of Duty: Black Ops 4': 'Días de Verano' [VIDEO]

El mes pasado, los fans de 'Call of Duty: Black Ops 4' han disfrutado de grandes novedades gracias a 'Operation Spectre Rising', una actualización que no solo llegó con un nuevo 'operador', sino que además trajo nuevos modos de juego y mapas.

Pero esto no es todo, el nuevo evento 'Días de Verano' ha llegado, y ya se encuentra disponible para todos los jugadores del título de Activision en PlayStation 4, mientras que para Xbox One y PC llegará la próxima semana. Este ofrece un nuevo mapa: 'Grind' ('Call of Duty: Black Ops II').

En lo que respecta a los modos de juego, 'Captura la Bandera' está de regreso. El modo 'Blackout' presenta algunas novedades, pero para tener más claro todo esto, aquí detallamos las principales:



• Nuevos mapas y modos multijugador.

• Nuevos personajes, actualizaciones de mapas, vehículos, y modos de juego para 'Blackout'.

• Nuevos 'Gauntlets', 'Elixirs', y armas para el 'Modo Zombies'.

• Nuevo equipo e ítems de personalización de temporada por tiempo limitado para conseguir.

Y mucho, mucho más.

'Call of Duty: Black Ops 4' está disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC.