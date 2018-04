Hace ya unos meses, Bandai Namco viene compartiendo material de 'My Hero One’s Justice', diversas imágenes en las que hemos podido ver a diversos personajes, héroes y villanos, que estarán presentes en el próximo título de la compañía nipona.

Ahora que ya se tienen un total de 12 personajes jugables confirmados, se ha publicado un tráiler ingame, en el que podemos apreciar diversas secuencias del mismo.

Pero muy aparte de esto, este material nos confirma el título del videojuego, ' My Hero One’s Justice'. Además, podemos ver los estilos de combate de cada uno de los 12 personajes confirmados a la fecha, fuera del sistema de juego llamado Sistema de Compañeros, el cual permitirá llamar a un máximo de dos héroes para ayudar en el combate.



Como plus a esto, este tráiler cierra con el anuncio de que más personajes serán anunciados muy pronto. Cabe recordar que 'My Hero One’s Justice' llegará a PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.