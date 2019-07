Bandai Namco anuncia 'Mobile Suit Gundam: Battle Operations 2' y 'One Piece: Pirate Warriors 4' [VIDEOS]

El nuevo material de 'One Punch Man: A Hero Nobody Knows' y 'Code Vein' no fueron lo único que Bandai Namco reveló durante su panel en el Animexpo 2019.

Además de los juegos mencionados, la compañía japonesa presentó 'Mobile Suit Gundam: Battle Operations 2', título multijugador por equipos que podremos jugar en occidente en algún momento de este año. En este, además, podremos crear a nuestro piloto y controlar algunos de los robots más populares de la franquicia.

Además, todos lo fanáticos de 'One Piece' podrán estar alegres, ya que se indicó que 'One Piece: Pirate Warriors 4' ya se encuentra en desarrollo y que llegará a PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC en 2020. Al parecer, esta entrega cubrirá eventos del pasado arco argumental: 'Whole Cake Island'.

Habrá que esperar futuros anuncios de Bandai Namco para poder tener fechas exactas de estos y otros lanzamientos.