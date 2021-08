Luego de lo han sido diversas filtraciones, Activision ha revelado de forma oficial ‘Call of Duty: Vanguard’, la nueva entrega de la franquicia, la cual estará disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, vía Battle.net, desde el 5 de noviembre.

‘Call of Duty: Vanguard’ no llevará a la Segunda Guerra Mundial, aunque hay que dejar en claro que no guardará conexión alguna con ‘WWII’. Aquí, veremos el surgimiento de las ‘Fuerzas ESpeciales’, grupo de soldados de élite los cuales e infiltran tras líneas enemigas para detener el proyecto ‘Phoenix’.

Por otro lado, todo comenzará la noche previa al ‘Día D’, y como detalles extra a la trama del título, no solo veremos todo desde el enfoque militar, sino que también desde el punto de vista civil.

La nueva entrega de la franquicia llegará tanto a la generación previa de consolas como a la actual, además de PC.





Para el apartado gráfico se ha trabajadi haciendo uso del mismo motor gráfico que ‘Call of Duty: Warzone’, por lo que este será de un alto nivel. Y en el caso de las consolas de nueva generación, todo correrá a sesenta cuadros por segundo estables.

Con relación al modo multijugador, este contará con veinte mapas desde el primer día. De estos, 16 son de modalidad ‘6 vs 6’ y 4 son ‘4 vs 4’. Todos tendrán reacción a los daños sufridos durante las partidas, y se podrá elegir el ritmo para cada una de las partidas.

Y como esto, el modo ‘Zombies’ también estará presente, y será una precuela al que se vió en ‘Black Ops Cold War’.

‘Call of Duty: Vanguard’ saldrá a la venta el 5 de noviembre para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.

Nuevo tráiler de ‘Call of Duty: Vanguard’

