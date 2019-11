La liposucción es una cirugía estética que consiste en la extracción del exceso de grasa corporal por medio de succión usando un equipo quirúrgico especial. Este procedimiento es realizado por un cirujano plástico.

Esta intervención quirúrgica consiste en retira el exceso de grasa para mejorar la apariencia corporal y pulir los contornos corporales irregulares de la figura de una persona, según informa el National Institute of Health de los Estados Unidos.

Además, la liposucción puede servir para moldear las zonas por debajo del mentón, el cuello, los pómulos, la parte superior de los brazos, los senos, el abdomen, los glúteos, las caderas, los muslos, las rodillas, las pantorrillas y los tobillos.

Sin embargo, por ser un procedimiento quirúrgico, la liposucción tiene riesgos y puede implicar una recuperación dolorosa, con complicaciones graves y en raros casos, conllevar a la muerte.

Liposucción: ¿Qué factores debe tener en cuenta antes de someterse a esta cirugía estética?

FACTORES A TENER EN CUENTA ANTES DE UNA LIPOSUCCIÓN

Escoger un centro homologado, autorizado y de confianza: Pareciera ser obvio, pero existen muchos centros de belleza o aparentes clínicas que no cuentan con una o todas las características necesarias para realizar este tipo de procedimientos quirúrgicos. Es vital asegurase de que el centro elegido cumple con las garantías médicas obligatorias y no escatimar en gastos, pues su salud está en juego.

El cirujano especialista debe tener las credenciales necesarias: Este tipo de intervenciones deben ser realizadas por cirujanos especialistas y que se encuentren debidamente registrados. Para determinar esto, el Colegio Médico del Perú puso a disposición la opción ‘ Conoce a tu médico ’, un sistema que muestra a los doctores que se encuentren registrados a través de su web.

La cirugía debe llevarse a cabo siempre en un quirófano: Desconfíe automáticamente del establecimiento que le ofrece realizar esta intervención en consulta alegando que es sencilla. Esta intervención requiere ser realizada siempre en un quirófano preparado y equipado ante cualquier eventualidad o complicación, con todas las medidas de seguridad necesarias.

Toda cirugía debe contemplar pruebas preoperatorias y visita preanestésica: Suena reiterativo pero es importante entender que esta es una intervención quirúrgica que, como cualquier cirugía, conlleva a tener los mismos sistemas de seguridad para con el paciente. Por tal motivo, antes de la intervención deben llevarse a cabo las pruebas preoperatorias, consistentes en una analítica y un electrocardiograma e incluso algunas pruebas más en caso existan antecedentes de alergias o enfermedades contraídas. También debe realizarse una visita con el anestesista que estará en quirófano, quien debería realizar un cuestionario y explicar el tipo de anestesia que utilizará.

Siempre preguntar al cirujano por los riesgos: Afortunadamente la liposucción es una de las cirugías más seguras y que presentan menos complicaciones en el campo médico. Pero es importante que antes de someterse a la intervención quirúrgica, se hayan resuelto todas sus dudas, por eso es bueno preguntar al cirujano todo aquello que le inquiete.

Siempre acudir acompañado el día de la operación: Es importante acudir con alguien de confianza que espere y haga guardia durante todo el proceso. Esta persona estará atenta ante cualquier eventualidad y será la que reciba la información sobre el estado del paciente de manera rápida, además que ayudará a seguir un buen posoperatorio desde el primer momento.

No requiere ingreso hospitalario: Es importante conocer que la liposucción, por ser una cirugía menor, no requiere que el paciente permanezca ingresado en el centro médico luego de la intervención. Bastan unas dos a cuatro horas posteriores a la cirugía para que sea dado de alta y retorne a su hogar, en donde deberá seguir los cuidados recomendados por el médico.

Esta cirugía es estética. Suena obvio pero algunas personas consideran que esta cirugía podría solucionar sus problemas de obesidad. Sin embargo, su realización está indicada para personas con peso normal o sobrepeso leve y permite corregir aquellas zonas dónde la dieta y el ejercicio físico no logran su efecto, principalmente en las zonas del abdomen, flancos, caderas, espalda y cara interna de los muslos.

Con información de La Vanguardia, Colegio Médico del Perú, U.S. National Institute of Health, U.S. National Library of Medicine.