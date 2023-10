Un feminicidio al interior de una universidad en Arequipa. Un joven cae desde el 5to. piso de su centro de estudios luego de intentar lanzar a su pareja desde esa planta, según el parte policial. Y el video de una estudiante de otra institución universitaria que se burla de este último acontecimiento.

Todos estos hechos ocurrieron en menos de una semana, lo que ha provocado la consternación de muchas familias, quienes ahora tienen el temor de que algo les suceda a sus hijos en un lugar que debería ser seguro para ellos.

Más allá de lo trágico que puede significar perder la vida en manos de un hombre que no soporta que la relación sentimental termine, en Lima ocurrió también una situación igual de preocupante. Una estudiante de una reconocida universidad publicó un video que hace mofa de un accidente ocurrido en otra sede universitaria —y que aún continúa en investigación por presunto intento de feminicidio—, lo que generó una ola de críticas.

El hecho traspasó la dimensión digital y lleva a cuestionar cuál es la situación emocional de los jóvenes universitarios. Un grupo poblacional que vuelve a clases tras una larga cuarentena a causa de una pandemia del COVID-19 que le tocó vivir.

EMERGENCIA

En Arequipa, la situación de violencia es tan preocupante que, este año, el Centro de Emergencia Mujer ha reportado 18 casos de feminicidio. Para comparar la magnitud e incremento de este problema, en el año 2022 hubo 12.

En ese contexto, varias organizaciones civiles han salido a protestar no solo por el alto índice de asesinatos a mujeres, sino también por una lamentable situación del estado de salud mental.

Una de ellas es la Asociación U-MANOS, que a través de su presidenta Fiorella Matos Angulo, hizo un pedido especial al gobierno regional durante estos últimos días: declarar en emergencia la región por salud mental.

“Buscamos que la educación emocional ingrese a las instituciones educativas, desde inicial hasta la universidad, con el objetivo de reconocer, regular y comunicar emociones para que nuestras nuevas generaciones comprendan que para solucionar un problema no necesariamente uno tiene que buscar el camino de matarse o matar”, dijo a este diario.

Además de ello, también consideró que se debería implementar una evaluación psicológica a los estudiantes en paralelo a los exámenes de admisión. “Es para ir monitoreando a los alumnos, no como restricción de ‘no entras porque estás mal de la cabeza’. Una vez que la universidad focaliza quiénes son los que necesitan ayuda, a ellos se les tiene que potenciar para poder brindarles la ayuda necesaria”, subrayó.

PROBLEMAS EMOCIONALES

En conversación con el docente en Psicología de la Universidad Católica Sedes Sapientiae y consultor del Centro de Educación y Formación - EDURED, Rafael del Busto, este señaló que cada vez más chicos entran a la universidad con problemas emocionales, de personalidad e incluso con tratamientos psiquiátricos.

“Muchos de los casos de feminicidio son debido a personas que no soportan la frustración de una ruptura, que generalmente es un poco el fondo. Hay relaciones muy posesivas, muy dominantes, hay mucho celo, mucho miedo. No cualquiera va a llegar al homicidio. Hay estudios forenses interesantes a nivel mundial que hablan más de estos actos de corte impulsivo”, aseveró. Respecto a la evaluación psicológica, puntualizó que debe ser voluntaria.

MUJERES PIDEN MÁS AYUDA

La psiquiatra del Ministerio de Salud-Centro de Salud Mental Comunitario Universitario San Marcos, Kelly Castro, precisa que son más mujeres las que buscan ayuda.

“Si hablamos de la población universitaria, en nuestro centro tenemos un 68% de mujeres versus un 32% de varones, dentro de un grupo etario de 18 a 25 años. Esto se debe a un factor cultural. Existe una censura emocional en el varón; es decir, no pueden mostrar síntomas de debilidad a nivel físico ni mental. Entonces, eso hace que los temas de estigma de estereotipos afecten la posibilidad de la búsqueda de ayuda en los varones”, señaló.

La prevención es clave para reducir este grave problema; sin embargo, el Estado solo destina entre el 1% y el 2% del presupuesto del sector Salud para salud mental. Entre enero y julio de este año, se registraron más de 900 mil casos relacionados a trastornos mentales y problemas psicosociales en diversos centros de atención del Minsa.

Actualmente, hay alrededor de 54 mil miembros en el Colegio de Psicólogos del Perú para atender a una población de 33 millones de habitantes. El Ministerio de Salud tiene habilitada la Línea 113 opción 105 para ayuda sobre salud mental.

TESTIMONIO

María Fernanda es una estudiante 25 años que cursa el 9no. ciclo de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Martín de Porres. Hace tres años dio a luz a su pequeño hijo; sin embargo, al volver a las clases presenciales, se topó con situaciones que le generaron estrés.

“Creo que volver de un contexto de pandemia, volver de lo virtual a la presencialidad, ha hecho que todos hagan cortocircuito en algún punto. Si tú llegas un minuto tarde, no te dejan ingresar, y si tienes tres faltas, te jalan. Ya no hay nada virtual y eso a mí, por lo menos, me tiene bien estresada (…). Recientemente me han diagnosticado Trastorno Límite de la Personalidad (TLP). En el campus de la universidad se puede separar cita con el psicólogo. Y no solamente para tratar temas universitarios, sino también personales, pero la única manera de enterarte es si pasas de casualidad por Bienestar o si averiguas en la web. La iniciativa de este servicio psicológico es buena, pero no difundirla es contradictorio”, comentó a Perú21.

