Las 5 recomendaciones que debes tomar antes de ir a celebrar Año Nuevo.

Como parte de las celebraciones del Año Nuevo , las personas empiezan a alistar sus preparativos: los bocaditos, la cena y las bebidas son infaltables para pasar un momento agradable.

Aunque las ganas de festejar son muchas, los excesos pueden perjudicar nuestra salud. El médico internista de SANNA Clínica San Borja, Leslie Soto, brinda 5 recomendaciones (antes, durante y después) para una celebración moderada: A continuación las sugerencias que debes tener para recibir 2019.

1. Los remedios caseros no funcionan: Tomar un vaso de leche o de aceite antes de salir a beber con tus amigos no te protege el estómago y menos te asegura a librarte de la resaca. Incluso podrían tener el efecto contrario y empeorar tu estado.

2. Evita los excesos: No te excedas en los alimentos, pero tampoco dejes de comer. Si sufres de gastritis deja de lado los condimentos: ají y limón. Recuerda evitar las harinas ya que estas podrían originar gases y flatulencias.

3. Sé precavido: Si vas beber debes hidratarte constantemente, de preferencia con agua. Asimismo, si sufres de gastritis puedes tomar algún protector gástrico antes de comer o beber. En caso te olvidaras de usarlo, una hora después de las comidas puedes tomar hidróxido de aluminio (antiácido).

4. Mucha azúcar puede provocar que el alcohol te afecte más. No los combines con los energizante, el sabor puede ser más agradable y vas a sentir un pico de energía, pero esto podría llevar a no medirte y terminar con una intoxicación etílica. Si ves alguna señal como convulsiones, desvanecimientos, entre otros, no pasarlo por alto, ya que se debe llevar a la persona afectada a emergencia.

5. Cuidado con la resaca: Si a pesar de todo brindaste demasiado, al día siguiente opta por una dieta blanda, hidrátate, evita beber más alcohol (seguir tomando al día siguiente no corta la resaca) y no consumas cosas ácidas (aunque se te antoje un ceviche). En caso tengas dolor de cabeza, puedes tomar paracetamol, y, sobre todo, descansa.