4 looks de maquillaje para distintos momentos del día

Ya sea en el trabajo, en una fiesta o en una salida con amigas, a todas nos gusta lucir un maquillaje para cada especial ocasión. Ximena Moral, maquilladora y youtuber junto a la marca Aruma, te recomiendan estos looks para brillar por donde vayas. ¡Toma nota!

Look Extra Luminoso: Este look es ideal para ir a trabajar o para asistir a clases. En este maquillaje, el primer paso es escoger una base ligera, luego, aplicar sombras en tonos dorados en todo el párpado móvil. La clave de este look es el iluminador, te recomendamos aplicarlo en gotas en tus pómulos y difuminarlas súper bien. Por último, completa el look con un labial metálico.

Look Labios Intensos: Si quieres lucirte en una fiesta, este look es para ti. El primer paso es preparar la piel con una base efecto mate de cobertura media a alta. Para los ojos, combina una sombra oscura para profundizar la mirada y otra clara para iluminar el párpado móvil. Complementa el look de los ojos con un delineado para enmarcar tu mirada. Finalmente, elige un labial en tonos encendidos con efecto mate de larga duración.

Look Calidez Vibrante: Look perfecto para salir con amigas. Este maquillaje está en súper tendencia por los tonos cálidos que se aplican en todo el look. Para lograrlo, primero aplica una sombra en tonos anaranjados en todo el párpado móvil. Si bien es un look ligero, resaltar tus ojos con una máscara de pestañas maximizará tu mirada. Dale calidez al rostro colocando un rubor en un tono similar a tus sombras. El último paso es aplicar un labial en tonos cálidos.

Look Ojos Ahumados: Este look es para asistir a un evento especial. El foco está en los ojos. Consiste en crear un efecto ahumado en los párpados, con tonalidades de un solo color de preferencia en tonos oscuros y fríos como azul, morado y verdes. El primer paso es aplicar y difuminar la sombra elegida en todo el párpado. Luego, para un mejor acabado en el maquillaje, es recomendable limpiar el rostro debajo de los ojos y aplicar correctores de ojos y rostro. Después, aplica una máscara para resaltar tu mirada. Finalmente, balancea el look con un labial en tonos nude.

La maquilladora y youtuber, Ximena Moral, presenta la campaña ‘Maquillate con Ximena Moral’, del 12 de julio al 1 de agosto.



