La SAG Awards 2020, o también conocida como los Premios del Sindicato de Actores, se realizó el día de ayer su premiación número veintiséis, y tuvo lugar el Shrine Auditorium de Los Ángeles.

El evento, no solo fue la oportunidad perfecta para las actrices y los actores del momento fueran destacados por su impecable performance. También, dio lugar a que las celebridades no pierdan la oportunidad de lucir sus mejores looks sobre la popular alfombra gris.

Las estrellas de la noche, sin duda alguna, fueron Scarlett Johansson y Jennifer Aniston, ambas actrices, demostraron -otra vez- que ‘menos, simpre es más’, con elegantes piezas de satén cuyos cortes eran -además de sexy’s- sencillos y muy elegantes.

‘JLo’, por su parte,tuvo la oportunidad de reivindicarse por el extravagante -y poco estético- vestido que lució en los Golden Globes. En esta oportunidad, la popular ‘Diva del Bronx’ se enfundó en una ceñido vestido de color negro, creado por el diseñador Georges Hobeika.

La pequeña Millie Bobby Brown se llevó todas las palmas al apostar por un traje de dos piezas ‘total white’-diseñado por Lousie Vuitton- compuesto por un vestido tipo capa y un pantalón pitillo. Quien le sigue sus pasos es su compañera de reparto en Stranger Things, Priah Ferguson, quien llevó un delicado vestido amarillo en capas, y lo combinó con accesorios de color fucsia.

Las ‘Barbie vibe’s’ también se hicieron sentir en el look de Sophie Turner. La novia de Joe Jonas apostó por un explosivo vesitido fucsia con corsét y corte lateral.

Pero, quien se llevó las palmas -y además, ha sido catalogada por la prensa especializada como ‘el look’ de la noche-fue la actriz Kathryn Newton, quien apostó por un efervescente diseño de Valentino, que pertenece a una de las propuestas más arriesgadas y exclusivas de la casa de moda para su temporada S/S 2020.