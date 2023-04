Existen muchas maneras de expresar la personalidad y una de ellas es a través del peinado. Los niños en edad escolar aún están moldeando su forma de ser y van manifestando matices de cómo se va definiendo su carácter. Yanet Rabanal Marín, Técnica Capilar de Moco de Gorila, brinda algunas recomendaciones para que los menores conserven su estilo, estén cómodos y a la moda en este regreso a clases.

La especialista señala que la tendencia más imponente este año sugiere llevar un cabello impecable, con un acabado, húmedo o seco, definido y muy bien cuidado. En sincronía, existen algunas propuestas que van en esta misma línea y suman a su propio estilo. ¡Te decimos cuales son!

Wet look para todos

También conocido como clean look, es una de las tendencias de este 2023 y consta de simular un cabello mojado. Para este peinado, la experta recomienda, asegurarnos en tener el cuero cabelludo y cabello limpio, eliminar el exceso de agua, peinar muy bien el cabello para finalmente aplicar un gel, moldear y definir el estilo que desean llevar hoy y que permita su fijación total y duradera. La idea es mantener el rostro totalmente despejado, brindado un aspecto libre, fresco, de cuidado y minimalista.

La especialista enfatiza que, para alcanzar este estilo, lo recomendable es apoyarse en productos de alta fijación para que el look se mantenga a lo largo del día sin importar la actividad. Por eso, la opción es ideal utilizar el gel Rockero Explosivo de Moco de Gorila que, además de todo lo anterior, solo necesita un poco de agua para que la fórmula se reactive y el wet look permanezca impecable por más horas.





Lo retro vuelve





Los años 90 regresaron y traen sus looks completos. En el caso de las mujeres, la profesional capilar invita a llevar el recogido noventero. Este requiere de moños con mechones enroscados a la altura de la nuca y con las puntas libres.

Para los varones, los años 50 y 60 se imponen con un estilo copete y se recomienda para las hebras gruesas. Para que el mechón se mantenga en su lugar, lo óptimo es colocar gel para que la cabellera se conserve en su posición fija.

“Lo ideal es conseguir un producto que no genere residuos, cuidando que sea prolijo y que tenga una gran durabilidad. Para este look en específico recomiendo el gel Galán Extra Brillante, que ofrece el estilo que todos quieren y un look muy cool”, resaltó la especialista. Además, gracias a sus notas aromáticas de piña, caramelo dulce, miel de abeja, vainilla de Madagascar, podrá portar un olor agradable todo el día.

Peinados.





Los clásicos nunca fallan





Las colas altas y trenzas son clásicas y este año están en boga aquellas que lleven volumen en el largo. Por eso, si se tiene un cabello con ondas o rizos, este peinado permitirá que puedan lucirlos plenamente. El moño tipo bailarina también forma parte de esta sección, por denotar elegancia y prestar versatilidad. En este sentido, la experta recomienda emplear productos que aseguren la fijación total como el Punk Indestructible.

De acuerdo con la especialista, también puede usarse la opción tradicional de raya al costado, diagonal o al centro y colocar un fijador sobre los mechones en esas posiciones para que no se desordene durante clases. Asimismo, es importante que se aplique el producto en una cabellera limpia para asegurar su efectividad.

Coleta.

