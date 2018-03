Mark Zuckerberg ante robo de datos: "Tenemos la responsabilidad de rectificar el problema"

Facebook se ha convertido en los últimos días en un blanco de críticas a nivel mundial. El escándalo inició cuando se conoció que Cambridge Analytica, consultora relacionada con la campaña presidencia de Donald Trump en 2016, se hizo con la información de cerca de 50 millones de usuarios de la red social.

La pérdida millonaria del valor de sus acciones (que llegaron a US$37.000 millones en tan solo un día) y la disminución de confianza entre sus usuarios han golpeado a la red social más popular del mundo. A esto se suma las investigaciones abiertasdesde el Congreso de Estados Unidos.

Zuckerberg respondió cinco días después de la revelación, ocurrida el pasado 17 de marzo y desde ahí no ha parado una 'peregrinación' por varios medios donde ha tratado de dar respuestas y ofrecer disculpas a sus usuarios por el escándalo.

"Los temas de privacidad siempre han sido muy importantes para la gente. Una de nuestras más grandes responsabilidades es proteger los datos (...) Cuando hay un problema porque las reglas del sistema no debieron permitir que alguien tomara los datos de una persona, se trata de un asunto importante digno de una gran conmoción", ha manifestado en entrevista con el New York Times.

Luego de ofrecer disculpas a sus usuarios, algo que ya había hecho con la publicación de un comunicado en diarios estadounidenses e ingleses, Zuckerberg indicó que trabajarán para que un caso similar no vuelva a ocurrir.

El creador de Facebook aseguró que notificarán a los 50 millones de afectados de que sus datos fueron compartidos y utilizados para fines políticos.

NO ACTUARON ANTES

Durante la entrevista al NYT, Mark Zuckerberg volvió a aceptar que se enteró en 2015 que Cambridge Analytica había tenido acceso a un conjunto de datos de forma irregular. Según contó, en ese momento pidió a la compañía (y otros terceros con los que se habían compartido la información) que borren los datos y que ellos les enviaron una certificación formal de que ya no los tenían.

Sin embargo, tres años después se conoce que no fue así. "Nos dieron una certificación formal y legal, y parece que todo fue falso, respondió Zuckerberg, señalando que ahora considera que debió pedirles una prueba de que borraron los datos.

CONTRA FACEBOOK

Facebook no solo se ha enfrentado a las críticas por este escándalo. También se ha iniciado una campaña denominada #DeleteFacebook, que invita a los usuarios a dejar la aplicación. Algunos artistas como Jim Carrey o Cher se han unido y promovido esta campaña.

"No hemos visto una cantidad significativa de personas que la sigan, pero no es algo positivo. Creo que es una señal clara de que es un gran problema de confianza para la gente, y lo entiendo. Creo que tenemos la responsabilidad de rectificar el problema sin importar si la gente borra la aplicación o simplemente no se siente cómoda utilizando Facebook debido a esta situación", comentó Zuckerberg al NYT sobre esta empresa.

Según las acusaciones, la información obtenida de Facebook sirvió para crear mecanismos para favorecer a Donald Trump en las elecciones de 2016. Lo mismo habría ocurrido en Reino Unido, donde se investiga si una filtración de datos favoreció el voto a favor del Brexit.

Sobre este papel determinante que habría cumplido Facebook en ambos casos, Zuckerberg dijo no "habérselo imaginado" cuando planeaba la creación de la red social en 2004.

"Si me lo hubieras preguntado cuando comencé Facebook, no había manera de saber que uno de los mayores problemas que debería resolver sería evitar que los gobiernos interfirieran en las elecciones a través de Facebook. Jamás lo habría imaginado si hubiéramos charlado en mi dormitorio en 2004", comentó en la entrevista.

​