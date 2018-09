Facebook: Fundador de Whatsapp trabaja un día al mes para cobrar US$ 450 millones

Jan Koum, uno de los fundadores de la popular red de mensajería instantánea WhatsApp , servicio que además fue vendido a Facebook , tiene que asistir a las oficinas de la red social al menos una vez al mes para hacer un trabajo simbólico y poder cobrar los US$450 millones en beneficios por acciones.

Koum, quien vendió WhatsApp por US$ 21.800 millones, obtuvo un saldo de US$ 19.000 millones que le permitió hacerse con un jugoso porcentaje de las rentables acciones de Facebook. Ahora, el empresario ha decidido alejarse definitivamente de la red social y para cobrar las ganancias de sus acciones deberá asistir una vez al mes de manera simbólica, hasta noviembre, según detalla The Wall Street Journal.

Esta es una practica conocida en el mundo corporativo como 'rest and vest', que podría traducirse como "descansar y recoger ganancias". Es cuando los propietarios de acciones tienen permitido asistir a las compañías antes de retirarse definitivamente de estas para hacer un trabajo simbólico que les permita justificar el cobro final de los dividendos de sus acciones.

Hasta el momento, el cofundador de WhatsApp ha vendido cerca de US$ 7.100 millones en acciones de Facebook, empresa en la que sigue figurando como empleado.

Las razones por las que Koum se retira de Facebook no se conocen. el mismo empresario afirmó que se retira para dedicarse a otras actividades, aunque se especula que tuvo roces con la compañía por el uso que esta le daba a los datos de los usuarios y que desencadenó el caso de Cambridge Analytica.