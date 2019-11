A diferencia de los gatos, los perros adoran el agua al punto que un estilo de nado lleva su nombre; sin embargo, a uno de ellos le gusta que se vuelve loco ni bien entra en contacto con ella.

En un video que se volvió tendencia en YouTube, compartido por el canal Jukin Media, se observa a la mascota jugando en una cubeta de agua y chapoteando a más no poder con sus patas delanteras.

Al verlo salpicar agua continuamente, su dueña le pregunta si ya había terminado y que si quería podía nadar un poco más. “¡Vamos! Yo también voy a nadar un poco”, le dice, moviendo su mano dentro de la cubeta.

Ahora sí con la venia de su propietaria, el can –cuya raza es un cruce de Labrador con Jack Russell– no puede ocultar su emoción y continúa chapoteando a más no poder para refrescarse en aquel caluroso día.