Demi Lovato no se calló nada y habló por primera vez de la bailarina a la que golpeó en Perú. La cantante finalmente decidió tocar el tema tras siete años del incidente que la llevó a internarse en rehabilitación.

La confesión de la cantante se puede presenciar en su documental 'Simply Complicated'. Durante 1h y 18 minutos, ella no solo habla de este tema, sino de su adicción a las drogas y el alcohol, además de sus problemas de peso.

En una parte de este documental, se puede escuchar a Lovato relatar: "Estaba en Colombia en el tour de Camp Rock e invité a un grupo de gente a comer: mi banda y mis bailarines. Pagué por el alcohol, algunos trajeron yerba, yo había consumido Adderall y destruimos el hotel. La administración presentó una queja y alguien me delató con el papá de los Jonas, mi manager y mi padre".

“Me había vuelto una experta en ocultar mis problemas de adicción con drogas y alcohol, y logré engañar a mi equipo y convencerlos de que me digan quién me había delatado, así descubrí que fue Shorty quien lo había hecho”, explicó.

"Cuando me dijo que fue Shorty me acuerdo de mí pensando: le voy a romper la cara a esa per... Cuando había abordado el avión, me lancé hacía a ella y todo lo demás está borroso en mi mente", reveló la cantante.

Asimismo, y tras disculparse con Alex Welch, conocido como Shorty, el bailarín que mencionó, la cantante relató que su adicción la llevó a hacer cosas inimaginables, y que hoy en día lamenta.

“Camuflaba la droga en los aviones, en los baños, a medianoche. Y nadie lo sabía. No era capaz de estar sobria. Llegó un punto en el que, o estaba drogada o pensaba en las drogas”, dijo con tristeza.

Como se recuerda, tras el incidente que ocurrió en el 2010 con su bailarína, el 1 de noviembre de 2010, el mánager de Lovato anunció que la cantante había abandonado su gira con los Jonas Brothers y el elenco de Camp Rock 2 para entrar en un centro de rehabilitación y encontrar solución a problemas emocionales y físicos "que tenía desde hacía tiempo".

La cantante estuvo poco más de dos meses en rehabilitación, hasta enero del 2011, y desde entonces no ha vuelto a pisar la institución.