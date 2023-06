En un hecho inusual, un individuo acusó al periodista Álvaro Pérez Moral de no ser peruano por no saber hablar quechua. El reportero se encontraba en San Juan de Miraflores para realizar una nota periodística sobre el índice de criminalidad cuando fue abordado por un hombre desconocido que comenzó a grabarlo.

“No tienes nada peruano porque no sabes hablar quechua. No eres peruano. Pero sí sabes hablar inglés y cuando vas a una chamba sí te piden hablar inglés y no quechua. Lo veo en tu ojos, en tu cara, en tu forma de pensar” , le dijo el sujeto.

El sujeto, cuya identidad aún no ha sido revelada, acusó a Álvaro Pérez Moral de racista, basándose en su apariencia y en la forma en que estaba vestido. Además, afirmó que el periodista gozaba de privilegios económicos que le permitían no sufrir discriminación como él.

“Ustedes son racistas, toda tu gente es racista. Nosotros cuando queremos ir a comer a un lugar, no nos permiten ingresar, nos miran de la cabeza a pies, pero tú sí puedes ingresar porque tú tienes dinero. Te miran la facha y no me permiten ingresar por ser cholo. Tú no eres cholo, pues, amigo, no eres cholo como yo. Tu ADN está lleno de sangre blanca” , agregó.

El incidente fue captado en video y se ha vuelto viral en las redes sociales, generando una amplia discusión y debate. Varios comentarios acusaron al sujeto desconocido de “resentido” y aseguraron que tampoco saben hablar quechua. “Soy peruana y no sé quechua. ¿Ahora?”, dijo una.