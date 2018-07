Marco Okuhama es un 'youtuber' peruano que reside en Japón y va registrando en una serie de interesante videos cómo es el estilo de vida en el país asiático. Él tiene un canal de YouTube llamado “Markito tv Japón” en donde registra todo tipo de experiencias y vivencias que va experimentando en el país del sol naciente.



El 'youtuber' subió el pasado 08 de julio un video en YouTube mostrando los momentos que vivió juntos a dos amigos japoneses en un restaurante peruano. Marco en varios videos exhibe el estilo de vida japonés y los diversos atractivos del país que lo alberga, pero en otros también se ha dedicado en mostrar lo mejor del Perú.



Es así que el 'youtuber' invitó a dos de sus amigos japoneses a degustar uno de los platos más populares de la gastronomía peruana: el pollo a la brasa. Y así registrar sus impresiones en YouTube . Para eso llevó a sus compañeros a un restaurante peruano ubicado en la localidad japonesa de Hamamatsu.



"Es muy rico. Tiene bastante sabor, bien aderezado, condimentado. El buen sabor también está por dentro. Es un plato que le va a gustar mucho a los japoneses. Invito a todos a probar este plato" , se escucha decir a los asiáticos en el video que se ha vuelto viral en YouTube luego de probar el suculento pollo a la brasa.



Además de mencionar que el pollo a la brasa estaba muy bueno, los amigos coincidieron en que el ají era su salsa peruana favorita y que era su primera elección para acompañar el plato. "Me ha dado calor por el ají. Yo no como mucho picante, hasta el curry me da calor" , fue uno de los comentarios que se escuchar en YouTube .