El sobrepeso puede ser una situación difícil de llevar para muchas personas. Las críticas, chistes de mal gusto e inclusive la percepción de uno mismo afectan la autoestima de la persona.

Sin embargo, la disciplina y las ganas de tener una vida más saludable llevan a muchos a lograr cambios radicales en su apariencia, sorprendiendo a propios y ajenos.

Tal es el caso de Jaime Chincha , periodista de Willax, que recientemente publicó en Internet un artículo sobre cómo llegó a pesar 78 kilos cuando en setiembre de 2017 la balanza le indicaba 125.

"Ocho meses después puedo subir las escaleras sin cansarme, de arriba abajo, de abajo arriba. Puedo correr cinco kilómetros todas las mañanas y sentirme de verdad vivo. Puedo jugar una pichanga con mi hijo y tapar penales, volando a lo Buffon como no lo hacía desde los 17", escribe en sus primeras líneas Chincha

Cuenta también, que fue su hijo quien lo ayudó a tomar esta drástica decisión por el bien de su salud.

"Quien me animó fue mi hijo. En setiembre último, me quedó mirando de cuerpo entero. ¿Por qué no vuelves con el doctor Pun?, me preguntó a bocajarro. Su interrogante fue lapidaria y sin anestesia. ¿Crees que debería hacer de nuevo la dieta de Pun?, contesté preguntando. Sí papá, claro que sí, debes bajar esto; y volvió a inquirir mi aquella gran barriga (...)", añade.

En su publicación, Jaime Chincha colgó varios collages mostrando el "antes y después" de su aspecto, reconociendo que si bien en algunos momentos sucumbe ante las proteínas, "a los carbohidratos no les doy tregua nunca".

El periodista recomienda una dieta balanceada, acompañada de ejercicios y mucha disciplina, que los resultados son progresivos y que no se debe desistir en el objetivo.

"Camina primero, hasta que le agarres el gusto a correr y no te detengas. Métete algo más en la cabeza cuando ya te trepes en la ola: suda como el chancho que no volverás a ser. De arriba abajo, de abajo arriba", sentencia en el último párrafo de su artículo.