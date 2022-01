Un maestro de México, llamado Iván De Luna, decidió hacerle un homenaje a su alumna fallecida al disfrazarse para Halloween del dibujo que le hizo antes de morir. El emotivo acto fue compartido en Facebook por el docente y no tardó en volverse viral en Internet.

La imagen que acompaña este mensaje muestra a una caricatura de un beisbolista sonriendo y junto a la foto, el mensaje: “Maestro Iván”, seguido de una carita feliz.

El profesor de primaria decidió vestirse en las fiestas del pasado 31 de octubre tal y como la pequeña Ale lo dibujo, con ropa de beisbolista y la cabeza de caricatura.

Así como en el bosquejo, utilizó un atuendo blanco con los bordes en color negro y una máscara que imitó perfectamente el rostro pintado por la pequeña.

“Una niña muy inteligente y astuta, además de amorosa”

En entrevista con el diario mexicano El Universal, el docente comentó que la niña de nombre Alejandra falleció junto con su madre y hermana en un accidente automovilístico. Al recordarla, Iván de Luna dijo que la pequeña iba en tercer año de preescolar y “era una niña muy inteligente y astuta, además de amorosa”.

Su homenaje se convirtió en un éxito viral

Después de compartir la foto de su emotivo tributo, Iván de Luna jamás imaginó que más de 50,000 usuarios de Facebook (y contando) comenzarían a reaccionar y comentar su publicación. “La verdad yo no sabía que se había hecho viral,en menos de una hora, porque estaba ocupado en cosas de mi trabajo”, comentó.

“La verdad sí me asombró mucho el impacto que tuvo mi publicación, sentía muy bonito que la gente me pusiera comentarios positivos hacia mí y hacía mi carrera, incluso en algunos comentarios y mensajes recibidos me ponían: uno de los mejores educadores de México y de Coahuila”, agregó el maestro al mencionado medio de comunicación mexicano.

La historia conmovió a usuarios de Facebook

La publicación, que ya superó las 60 mil interacciones, ha generado conmovedores comentarios, entre los que destacan su buen corazón y la dedicación de Iván para honrar a su exalumna de tal manera.

“Qué bonito”, “hermoso detalle”, “te luciste”, “eres admirable”, “bonito gesto”, son algunos de los comentarios que se leen en Facebook.