Zeballos: Esperamos la atención del Congreso para no forzar cuestión de confianza

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos , consideró que si el Ejecutivo recurriera a la cuestión de confianza para sacar adelante la reforma constitucional que propone el adelanto de las elecciones generales al 2020, y esta fuera negada por el Parlamento, se procedería según lo que establece la Constitución y se tendría una elección para un nuevo Congreso para terminar el actual mandato.

“Si se forzara la posibilidad de poner cuestión de confianza (y esta fuera negada), obviamente enmarcado en lo que dice la Constitución, se convoca a elecciones entre los cuatros meses siguientes, exclusivamente para lo que es congresistas y para culminar el periodo pendiente”, afirmó en entrevista con TV Perú.

Refirió también que, en ese contexto, el presidente Martín Vizcarra tendría que finalizar su periodo de gobierno en los cinco años correspondientes, es decir, el 2021.

“Al año subsiguiente (2021) tendría que convocarse nuevamente a elecciones para el nuevo periodo. Dos años habría prácticamente dos elecciones”, manifestó, refiriéndose al 2020 y 2021.

Sin embargo, Vicente Zeballos indicó que el escenario que contemplan es no llegar a una cuestión de confianza con la expectativa de que la reforma para el adelanto de elecciones “va a avanzar”. “(Al hablar de cuestión de confianza) me pongo en el hipotético escenario que me describen. Mi escenario es que esto va a avanzar y va a haber flexibilidad y atención por parte del Legislativo. Por lo menos hay que pensar en positivo”, aseguró.

El ministro señaló que “los tiempos sí llegan” para debatir la reforma, aprobarla, someterla a referéndum y convocar a nuevas elecciones generales el tercer domingo de abril del 2020.

“La importancia de proponer el tercer domingo de abril la primera vuelta es porque eso nos va a permitir elaborar un cronograma electoral, obviamente ajustado, pero nos ordena. (...) Una vez aprobado el proyecto como se ha formalizado hoy (miércoles), el Parlamento se instalará en comisiones a partir de la segunda o tercera semana de agosto, (...) hablamos de que en setiembre esto podría ser aprobado”, detalló.

Finalmente, el titular de Justicia precisó que esperan que el Parlamento, “haga un ejercicio sano, calmado, de lo que significa la propuesta”, la cual fue presentada el último miércoles por el Ejecutivo para adelantar las elecciones generales del año 2021 al 2020.