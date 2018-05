Wilbert Rozas renuncia a la Comisión de Ética del Congreso

El vocero del Frente Amplio (FA), Wilbert Rozas , presentó su carta de renuncia a la Comisión de Ética del Congreso donde se desempeñaba como vicepresidente del grupo.

El parlamentario explicó a Perú21 que deja su puesto debido a que quiere cumplir con todas las disposiciones que establece el pedido de levantamiento de la inmunidad que ha hecho el Poder Judicial en su contra.

Hoy, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria admitió a trámite el pedido para levantar la inmunidad a Rozas , con el fin de que se le investigue por el presunto delito contra la administración pública-peculado doloso, cuando fue alcalde de la Municipalidad de Anta (Cusco).

Al respecto, el legislador del FA recordó que él también pidió que se proceda con este pedido porque no tiene temor a la investigación.

No obstante, consideró que detrás de este proceso hay un tema político, pues en su caso, a diferencia del de Richard Acuña , "todo se está haciendo rápido".

"Me han citado para pasado mañana pero yo estoy en Cusco y estoy pidiendo que sea para el viernes. Pero si no aceptan, no tendría problema porque así no esté presente, debe continuar el proceso ya que soy una persona honesta", resaltó Wilbert Rozas .