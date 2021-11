Para el congresista de Alianza Para el Progreso, Roberto Chiabra, lo que ha sucedido con el cese de los dos comandantes de las Fuerzas Armadas se tiene que explicar sí o sí en la Comisión de Defensa del Congreso. por lo que reprogramarán la cita a Walter Ayala para que explique.

“No es la primera vez que el ministro de defensa no asiste al Congreso y, cuando uno tiene las cosas claras, no tiene ningún problema de presentar sus argumentos. Lo que pasa es que él sabe que ya debe estar contando sus últimos días en el cargo, porque él es el responsable político, no el presidente”, indicó.





En otro momento se refirió a las últimas informaciones obtenidas por fuentes de Perú21, las que aseguran que al menos en el caso del comandante del Ejército, su cese respondería a una recomendación del asesor militar del presidente Castillo, Ciro Bocanegra, quien estaría buscando un ascenso.

“Sería muy grave para el presidente de la República, que es el jefe supremo de las FFAA, y estas dependen de él, en estos momentos. La pregunta es si todos los ascensos han sido normales ¿por qué los ha firmado el ministro de Defensa y el mismo presidente qué cosa se le cuestiona al comandante general? El ministro de Defensa tiene que darse cuenta que hoy en día no se puede ocultar nada, la verdad siempre se conoce”, manifestó.

