El ministro de Defensa, Walter Ayala, aseguró que el presidente de la República, Pedro Castillo, tiene la prerrogativa de realizar cambios en las comandancias generales del Ejército y la Fuerza Aérea, tal y como se llevaron a cabo este jueves 4 de noviembre.

“Todos los funcionarios públicos, ministros, comandantes generales, viceministros, están en constante evaluación. Ahora, quien elige al comandante general es el presidente de la República y también quien lo puede remover es él, es una prerrogativa constitucional”, señaló ante la prensa.

El Poder Ejecutivo oficializó este jueves el nombramiento de los nuevos comandantes generales del Ejército Peruano (EP) y la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Mediante la Resolución Suprema N° 107-2021-DE, se nombró al teniente General FAP Alfonso Javier Artadi Saletti como comandante General de la Fuerza Aérea del Perú.

Del mismo modo, a través de la Resolución Suprema N° 105-2021-DE se designó al general de División Walter Horacio Córdova Alemán como Comandante General del Ejército del Perú.

Cabe indicar que las resoluciones supremas llevan las firmas del presidente Pedro Castillo y del ministro de Defensa, Walter Ayala González.

Al ser consultado sobre los motivos por los cuales el presidente Pedro Castillo realizó estos cambios, el ministro comentó que son sus atribuciones por lo que no debe dar explicaciones.

“Estamos fin de año y no solo en estos casos de los comandantes generales, hasta yo mismo como ministro (puedo ser retirado del cargo) y por el hecho que a mí me cesen mañana no quiere decir que el presidente tenga que dar explicaciones. Son atribuciones del presidente, no vamos a meternos en un campo que es prerrogativa constitucional del presidente”, señaló.

Ayala descartó que se haya “manoseado” a las Fuerzas Armadas con estos cambios y calificó las críticas en contra de estas designaciones como “especulaciones”.

“Manosear a las Fuerzas Armadas sería que yo, de repente, esté agarrando al escalafón más bajo. Se ha agarrado al segundo, a los que seguían en ambos casos. He escuchado por ahí rumores que dicen que es por los ascensos. ¿Qué quieren decir, que en la FAP y el Ejército (no permitieron) y la Marina sí hizo caso en manosear los ascensos? Son especulaciones”, acotó.

VIDEO RECOMENDADO

¿Los proyectos mineros peligran?