El congresista Óscar Zea (Perú Libre) exhortó a las fuerzas políticas a tener una mayor reflexión con miras al pedido del voto de confianza para el Gabinete Ministerial liderado por Mirtha Vásquez, tema que se debatirá el jueves 4 de noviembre a partir de las 9:00 a.m..

“Considero que los peruanos y, sobre todo la clase política, por encima de esas controversias, tienen que pensar en el pueblo y eso significa apoyar a este Gabinete para que, de esa forma, se resuelvan los problemas más urgentes”, expresó Zea Choquechambi en entrevista dada a RPP.

En ese sentido, el congresista representante de Puno reiteró que la bancada oficialista todavía no se ha reunido para definir si otorgará o no el voto de confianza. No obstante, recordó que hay un sector de Perú Libre que ya manifestó su intención de avalar al Gabinete Vásquez.

“Para abordar este tema exactamente no nos hemos reunido (en la bancada de Perú Libre), pero hay conversaciones personales con algunos compañeros que sí tienen esa convicción de respaldar a este Gabinete y bastante, no solamente el bloque magisterial, sino también los parlamentarios de Perú Libre”, detalló Zea.

Congreso decide futuro del Gabinete Vásquez este jueves 4

El pasado lunes 25, el Pleno del Congreso debatía la política de Gobierno expuesta por la primera ministra, sin embargo, la sesión del voto de confianza se suspendió debido al fallecimiento del congresista Fernando Herrera (Perú Libre) a causa de un paro cardiorrespiratorio.

De acuerdo con el Reglamento del Congreso, el Gabinete Ministerial requiere el respaldo de la mitad más uno del número legal de legisladores (66 votos) para conseguir la investidura.

“Debido el fallecimiento del congresista Fernando Herrera, la bancada de Perú Libre pidió suspender el Pleno y en Junta de Portavoces se decidió que el jueves 4 sea el voto de confianza”, aseveró María del Carmen Alva, presidenta del Congreso, en una entrevista en RPP, el último sábado 30.

Seguidamente añadió “será ese mismo día la votación, luego del debate”. Existe un pedido de varias bancadas para exhortar al mandatario Pedro Castillo a retirar a Luis Barranzuela como titular del Ministerio del Interior, así como de Carlos Gallardo del Ministerio de Educación.

“Quisiera que comprendan ese tema, tomo con mucha responsabilidad las preocupaciones que han presentado los señores congresistas y la población en general, las estamos evaluando, pero la evaluación no necesariamente tiene que terminar antes del voto de investidura”, expresó Mirtha Vásquez en conferencia de prensa, el viernes 29.

“Estamos tratando de avanzar lo más que se puede, pero cuando terminemos informaremos cuáles son las medidas que implemente el Gobierno en temas de recomponer un Gabinete o si hay la necesidad de cambiar alguna otra cartera”, agregó.

