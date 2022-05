El secretario general de Perú Libre (PL), Vladimir Cerrón, amenazó al país entero con generar violencia si no procede la Asamblea Constituyente por vías pacíficas.

En un mitin político del partido de gobierno, realizado en el local del Comité Ejecutivo Distrital de La Victoria (Lima) el martes 3 de mayo, el sentenciado por corrupción aseguró ante sus simpatizantes que cumplirán con las promesas que hicieron desde el principio.

“Nosotros reafirmamos desde que se fundó el partido: en el Perú no va a haber cambios si no se cambia la Constitución Política, ya sea por una vía pacífica o por una vía no pacífica, lamentablemente”, manifestó el dueño del partido que llevó a Pedro Castillo al poder por la vía constitucional.

Consultado por este diario, el congresista Alfredo Pariona de Perú Libre explicó que, tras el rechazo del Congreso a la Constituyente, la población podría emprender manifestaciones. “En mi región Huancavelica se va a movilizar a la población para decirles a los parlamentarios que ellos no son los que deciden sobre este tema (Asamblea Constituyente). La población finalmente va a decidir”, declaró.

El legislador Edgar Tello (PL) coincidió en que “la población y los trabajadores saben que la única manera es la movilización, tomar las calles, lo cual es un derecho democrático”.

José María Balcazar (PL) intentó suavizar las declaraciones de Cerrón al calificarlas de “expresiones políticas que no deben interpretarse de manera literal”. Sin embargo, un día antes indicó en Exitosa que “podría ser” que el partido del lápiz se involucre en movilizaciones para llevar a cabo un referéndum.

¿CERRAR EL CONGRESO?

Al ser consultado sobre las acciones que tomaría el presidente Pedro Castillo tras la negativa del Parlamento respecto al proyecto de Asamblea Constituyente, Pariona respondió que formó parte de “coordinaciones” en las que se contempló buscar la disolución del actual Congreso de la República.

“De repente se renueva el Gabinete y, como dice la Constitución, si hay dos negativas (de confianza a un premier), por ahí podría ir (la estrategia de cerrar el Congreso)”, indicó. Su colega de bancada, Pasión Dávila, no descartó esta posibilidad y refirió que en política todo puede pasar.

Para el abogado Lucas Ghersi, Vladimir Cerrón y su partido promueven una narrativa de golpe de Estado para cambiar la Constitución.

“Es una persona que no tiene ninguna convicción democrática y hará lo que pueda para desestabilizar y destruir la débil democracia peruana”, acotó sobre el exgobernador de Junín.

Desde su perspectiva, Perú Libre volvería a presentar el proyecto de Asamblea Constituyente después de julio, cuando cambie la conformación de la Comisión de Constitución, ahora dominada por el fujimorismo. A dicha estrategia se sumaría un clima de desestabilización que promovería el gobierno, así como una permanente campaña discursiva para convencer a la población de la necesidad de cerrar el Parlamento.

La analista política Camila Bozzo evidenció que Cerrón y el gobierno vienen desplegando una similar narrativa, la cual consiste en crispar los ánimos y exacerbar a un sector de la población.

PJ SE RATIFICA

En paralelo, el Poder Judicial ratificó ayer, en segunda instancia, que Cerrón continúe su comparecencia con restricciones en la investigación que se le sigue por colusión agravada, rechazando así el pedido de la Fiscalía para cambiar esta medida por una de prisión preventiva debido al incumplimiento de normas.

TENGA EN CUENTA

La Comisión de Constitución archivó el viernes 6 de mayo el proyecto del Ejecutivo que planteaba convocar a una Asamblea Constituyente.

Vladimir Cerrón tiene una condena de cuatro años por corrupción de funcionarios y varias investigaciones abiertas.

